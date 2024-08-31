https://ria.ru/20240831/postradavshie-1969658995.html

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода - РИА Новости, 31.08.2024

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода

В стационарах Белгорода после обстрела ВСУ находятся 37 человек, в том числе 7 детей, 11 пациентов в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T12:16

2024-08-31T12:16

2024-08-31T12:34

специальная военная операция на украине

белгород

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В стационарах Белгорода после обстрела ВСУ находятся 37 человек, в том числе 7 детей, 11 пациентов в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."Лечение в стационарах Белгорода проходят 37 человек, пострадавших при обстреле города украинскими националистами 30 августа, в том числе 7 детей. Состояние 11 пострадавших - тяжелое, за жизни двоих из них борются врачи", - сказал Кузнецов журналистам.Он добавил, что троих пострадавших в результате обстрела ВСУ Белгорода планируется эвакуировать на лечение в Москву."Запланирована медицинская эвакуация троих пострадавших для продолжения лечения в Москву", - сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что еще 9 пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно. Проводятся также телемедициснкие консультации со специалистами федеральных центров, добавил Кузнецов.В пятницу вечером губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Позднее он добавил, что обстрел велся из РСЗО Vampire. Из-за атаки погибли пять человек, 46 мирных жителей ранены, из которых семеро детей. СК возбудил уголовное дело по статье "теракт" в связи с атакой ВСУ на Белгород и Белгородский район.

https://ria.ru/20240831/udar-1969652131.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгород, вооруженные силы украины, происшествия