https://ria.ru/20240831/postradavshie-1969658995.html
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода - РИА Новости, 31.08.2024
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода
В стационарах Белгорода после обстрела ВСУ находятся 37 человек, в том числе 7 детей, 11 пациентов в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T12:16
2024-08-31T12:16
2024-08-31T12:34
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В стационарах Белгорода после обстрела ВСУ находятся 37 человек, в том числе 7 детей, 11 пациентов в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."Лечение в стационарах Белгорода проходят 37 человек, пострадавших при обстреле города украинскими националистами 30 августа, в том числе 7 детей. Состояние 11 пострадавших - тяжелое, за жизни двоих из них борются врачи", - сказал Кузнецов журналистам.Он добавил, что троих пострадавших в результате обстрела ВСУ Белгорода планируется эвакуировать на лечение в Москву."Запланирована медицинская эвакуация троих пострадавших для продолжения лечения в Москву", - сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что еще 9 пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно. Проводятся также телемедициснкие консультации со специалистами федеральных центров, добавил Кузнецов.В пятницу вечером губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Позднее он добавил, что обстрел велся из РСЗО Vampire. Из-за атаки погибли пять человек, 46 мирных жителей ранены, из которых семеро детей. СК возбудил уголовное дело по статье "теракт" в связи с атакой ВСУ на Белгород и Белгородский район.
https://ria.ru/20240831/udar-1969652131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода
Минздрав: 11 пострадавших при обстреле Белгорода находятся в тяжелом состоянии
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В стационарах Белгорода после обстрела ВСУ находятся 37 человек, в том числе 7 детей, 11 пациентов в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"Лечение в стационарах Белгорода проходят 37 человек, пострадавших при обстреле города украинскими националистами 30 августа, в том числе 7 детей. Состояние 11 пострадавших - тяжелое, за жизни двоих из них борются врачи", - сказал Кузнецов журналистам.
Он добавил, что троих пострадавших в результате обстрела ВСУ Белгорода планируется эвакуировать на лечение в Москву.
"Запланирована медицинская эвакуация троих пострадавших для продолжения лечения в Москву", - сказал Кузнецов журналистам.
Он уточнил, что еще 9 пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно. Проводятся также телемедициснкие консультации со специалистами федеральных центров, добавил Кузнецов.
В пятницу вечером губернатор Вячеслав Гладков
сообщал, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом
, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Позднее он добавил, что обстрел велся из РСЗО Vampire. Из-за атаки погибли пять человек, 46 мирных жителей ранены, из которых семеро детей. СК
возбудил уголовное дело по статье "теракт" в связи с атакой ВСУ на Белгород и Белгородский район.