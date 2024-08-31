https://ria.ru/20240831/politsija-1969683511.html
Полиция проверяет информацию о конфликте между подростками в Мытищах
Полиция проверяет информацию о конфликте между подростками в Мытищах - РИА Новости, 31.08.2024
Полиция проверяет информацию о конфликте между подростками в Мытищах
Полицейские проводят проверку после поступившей информации о конфликте между подростками в Мытищах Московской области, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T14:56
2024-08-31T14:56
2024-08-31T14:56
происшествия
мытищи
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Полицейские проводят проверку после поступившей информации о конфликте между подростками в Мытищах Московской области, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД. Ранее в СМИ расходилось видео, где толпа подростков устроила на одной из детских площадок в Мытищах разборки. "В ходе мониторинга сети интернет полицейскими была выявлена видеопубликация, на которой происходит конфликт между подростками у одного из домов, расположенных на Олимпийском проспекте в Мытищах. Сотрудниками полиции по данному факту проводится разбирательство", - говорится в сообщении. Опрашиваются очевидцы, устанавливаются участники инцидента.
https://ria.ru/20240224/rassledovanie-1929294769.html
мытищи
московская область (подмосковье)
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происшествия, мытищи, московская область (подмосковье)
Происшествия, Мытищи, Московская область (Подмосковье)
Полиция проверяет информацию о конфликте между подростками в Мытищах
Полиция проверяет информацию о конфликте между подростками на площадке в Мытищах