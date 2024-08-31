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Полиция проверяет информацию о конфликте между подростками в Мытищах - РИА Новости, 31.08.2024
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14:56 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/politsija-1969683511.html
Полиция проверяет информацию о конфликте между подростками в Мытищах
Полиция проверяет информацию о конфликте между подростками в Мытищах - РИА Новости, 31.08.2024
Полиция проверяет информацию о конфликте между подростками в Мытищах
Полицейские проводят проверку после поступившей информации о конфликте между подростками в Мытищах Московской области, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T14:56
2024-08-31T14:56
происшествия
мытищи
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Полицейские проводят проверку после поступившей информации о конфликте между подростками в Мытищах Московской области, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД. Ранее в СМИ расходилось видео, где толпа подростков устроила на одной из детских площадок в Мытищах разборки. "В ходе мониторинга сети интернет полицейскими была выявлена видеопубликация, на которой происходит конфликт между подростками у одного из домов, расположенных на Олимпийском проспекте в Мытищах. Сотрудниками полиции по данному факту проводится разбирательство", - говорится в сообщении. Опрашиваются очевидцы, устанавливаются участники инцидента.
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мытищи
московская область (подмосковье)
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происшествия, мытищи, московская область (подмосковье)
Происшествия, Мытищи, Московская область (Подмосковье)
Полиция проверяет информацию о конфликте между подростками в Мытищах

Полиция проверяет информацию о конфликте между подростками на площадке в Мытищах

© Кадр видео из соцсетейКонфликт между подростками на детской площадке в Мытищах Московской области
Конфликт между подростками на детской площадке в Мытищах Московской области - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Кадр видео из соцсетей
Конфликт между подростками на детской площадке в Мытищах Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Полицейские проводят проверку после поступившей информации о конфликте между подростками в Мытищах Московской области, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД.
Ранее в СМИ расходилось видео, где толпа подростков устроила на одной из детских площадок в Мытищах разборки.
«
"В ходе мониторинга сети интернет полицейскими была выявлена видеопубликация, на которой происходит конфликт между подростками у одного из домов, расположенных на Олимпийском проспекте в Мытищах. Сотрудниками полиции по данному факту проводится разбирательство", - говорится в сообщении.
Опрашиваются очевидцы, устанавливаются участники инцидента.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
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ПроисшествияМытищиМосковская область (Подмосковье)
 
 
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