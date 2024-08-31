https://ria.ru/20240831/poliomielit-1969698746.html

В Газе началась кампания по вакцинации детей от полиомиелита

В Газе началась кампания по вакцинации детей от полиомиелита - РИА Новости, 31.08.2024

В Газе началась кампания по вакцинации детей от полиомиелита

Министерство здравоохранения сектора Газа объявило в субботу о запуске кампании по вакцинации детей от полиомиелита. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T16:25

2024-08-31T16:25

2024-08-31T16:25

в мире

тедрос адханом гебрейесус

антониу гутерреш

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 31 авг - РИА Новости. Министерство здравоохранения сектора Газа объявило в субботу о запуске кампании по вакцинации детей от полиомиелита. Ранее палестинский минздрав сообщал, что вакцинация от полиомиелита в секторе Газа пройдет с 1 по 12 сентября. В документе, который опубликовал в пятницу палестинский минздрав, отмечается, что 1-4 сентября вакцинация будет проходить в Дейр-эль-Балахе, 5-8 сентября - в Хан-Юнисе и Рафахе, 9-12 сентября - в Газе и на севере сектора. "Мы объявляем запуск национальной кампании по вакцинации детей в секторе Газа от полиомиелита", - сказал глава технического комитета по кампании вакцинации от полиомиелита в Газе Маджи Зухейр в ходе пресс-конференции, видео которой опубликовал минздрав Газы. Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на палестинских территориях Рик Пеперкорн заявил, что кампания вакцинации против полиомиелита в Газе начнется 1 сентября, в анклав доставлено 1,6 миллиона доз. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал стороны конфликта в Газе обеспечить защиту медицинских работников во время кампании вакцинации. ВОЗ и ЮНИСЕФ ранее потребовали семидневного перемирия в Газе в конце августа и в сентябре, чтобы начать вакцинацию. К гуманитарным паузам в ходе вакцинации против полиомиелита в анклаве призывал также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. В конце июля министерство здравоохранения Палестины объявило эпидемию полиомиелита в секторе Газа, указывая на продолжающиеся девятый месяц на территории анклава боевые действия как на основную причину распространения заболевания. Инженер водопроводной службы прибрежных муниципалитетов сектора Газа Ахмед аль-Рабии сообщил РИА Новости, что эпидемия полиомиелита была частично вызвана "водным кризисом" в анклаве, где после начала военных действий перестала осуществляться обработка и сброс сточных вод. В середине августа палестинский минздрав сообщил о первом случае полиомиелита в секторе Газа, заболел десятимесячный ребенок.

https://ria.ru/20240816/poliomielit-1966706336.html

https://ria.ru/20240831/konflikt-1915630213.html

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тедрос адханом гебрейесус, антониу гутерреш, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году