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В Газе началась кампания по вакцинации детей от полиомиелита - РИА Новости, 31.08.2024
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16:25 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/poliomielit-1969698746.html
В Газе началась кампания по вакцинации детей от полиомиелита
В Газе началась кампания по вакцинации детей от полиомиелита - РИА Новости, 31.08.2024
В Газе началась кампания по вакцинации детей от полиомиелита
Министерство здравоохранения сектора Газа объявило в субботу о запуске кампании по вакцинации детей от полиомиелита. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T16:25
2024-08-31T16:25
в мире
тедрос адханом гебрейесус
антониу гутерреш
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 31 авг - РИА Новости. Министерство здравоохранения сектора Газа объявило в субботу о запуске кампании по вакцинации детей от полиомиелита. Ранее палестинский минздрав сообщал, что вакцинация от полиомиелита в секторе Газа пройдет с 1 по 12 сентября. В документе, который опубликовал в пятницу палестинский минздрав, отмечается, что 1-4 сентября вакцинация будет проходить в Дейр-эль-Балахе, 5-8 сентября - в Хан-Юнисе и Рафахе, 9-12 сентября - в Газе и на севере сектора. "Мы объявляем запуск национальной кампании по вакцинации детей в секторе Газа от полиомиелита", - сказал глава технического комитета по кампании вакцинации от полиомиелита в Газе Маджи Зухейр в ходе пресс-конференции, видео которой опубликовал минздрав Газы. Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на палестинских территориях Рик Пеперкорн заявил, что кампания вакцинации против полиомиелита в Газе начнется 1 сентября, в анклав доставлено 1,6 миллиона доз. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал стороны конфликта в Газе обеспечить защиту медицинских работников во время кампании вакцинации. ВОЗ и ЮНИСЕФ ранее потребовали семидневного перемирия в Газе в конце августа и в сентябре, чтобы начать вакцинацию. К гуманитарным паузам в ходе вакцинации против полиомиелита в анклаве призывал также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. В конце июля министерство здравоохранения Палестины объявило эпидемию полиомиелита в секторе Газа, указывая на продолжающиеся девятый месяц на территории анклава боевые действия как на основную причину распространения заболевания. Инженер водопроводной службы прибрежных муниципалитетов сектора Газа Ахмед аль-Рабии сообщил РИА Новости, что эпидемия полиомиелита была частично вызвана "водным кризисом" в анклаве, где после начала военных действий перестала осуществляться обработка и сброс сточных вод. В середине августа палестинский минздрав сообщил о первом случае полиомиелита в секторе Газа, заболел десятимесячный ребенок.
https://ria.ru/20240816/poliomielit-1966706336.html
https://ria.ru/20240831/konflikt-1915630213.html
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в мире, тедрос адханом гебрейесус, антониу гутерреш, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Тедрос Адханом Гебрейесус, Антониу Гутерреш, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Газе началась кампания по вакцинации детей от полиомиелита

Минздрав Газы объявил о начале кампании по вакцинации детей от полиомиелита

© AP Photo / Ismael Abu DayyahСектор Газа
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Сектор Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 31 авг - РИА Новости. Министерство здравоохранения сектора Газа объявило в субботу о запуске кампании по вакцинации детей от полиомиелита.
Ранее палестинский минздрав сообщал, что вакцинация от полиомиелита в секторе Газа пройдет с 1 по 12 сентября. В документе, который опубликовал в пятницу палестинский минздрав, отмечается, что 1-4 сентября вакцинация будет проходить в Дейр-эль-Балахе, 5-8 сентября - в Хан-Юнисе и Рафахе, 9-12 сентября - в Газе и на севере сектора.
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В секторе Газа десятимесячный ребенок заболел полиомиелитом
16 августа, 22:44
«
"Мы объявляем запуск национальной кампании по вакцинации детей в секторе Газа от полиомиелита", - сказал глава технического комитета по кампании вакцинации от полиомиелита в Газе Маджи Зухейр в ходе пресс-конференции, видео которой опубликовал минздрав Газы.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на палестинских территориях Рик Пеперкорн заявил, что кампания вакцинации против полиомиелита в Газе начнется 1 сентября, в анклав доставлено 1,6 миллиона доз. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал стороны конфликта в Газе обеспечить защиту медицинских работников во время кампании вакцинации.
ВОЗ и ЮНИСЕФ ранее потребовали семидневного перемирия в Газе в конце августа и в сентябре, чтобы начать вакцинацию. К гуманитарным паузам в ходе вакцинации против полиомиелита в анклаве призывал также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
В конце июля министерство здравоохранения Палестины объявило эпидемию полиомиелита в секторе Газа, указывая на продолжающиеся девятый месяц на территории анклава боевые действия как на основную причину распространения заболевания. Инженер водопроводной службы прибрежных муниципалитетов сектора Газа Ахмед аль-Рабии сообщил РИА Новости, что эпидемия полиомиелита была частично вызвана "водным кризисом" в анклаве, где после начала военных действий перестала осуществляться обработка и сброс сточных вод. В середине августа палестинский минздрав сообщил о первом случае полиомиелита в секторе Газа, заболел десятимесячный ребенок.
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