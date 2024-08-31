https://ria.ru/20240831/pogoda-1969648568.html
Температура в Москве летом превысила норму на два градуса
Температура в Москве летом превысила норму на два градуса - РИА Новости, 31.08.2024
Температура в Москве летом превысила норму на два градуса
Среднесезонная температура воздуха этим летом в Москве превысила климатическую норму на 2 градуса, перебор по осадкам составил 20% из-за влажного июня, сообщил... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T10:46
2024-08-31T10:46
2024-08-31T10:57
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Среднесезонная температура воздуха этим летом в Москве превысила климатическую норму на 2 градуса, перебор по осадкам составил 20% из-за влажного июня, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Лето, на мой взгляд, было достаточно успешным, теплым. Среднесезонная температура превысила климатическую норму на 2 градуса, что подтвердило наш долгосрочный прогноз", - рассказал синоптик.По его словам, по количеству осадков превышение по дождям составило 20%, это произошло за счет влажного июня, когда выпало больше двух месячных норм, зато июль и август были засушливыми.
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москва, погода
Температура в Москве летом превысила норму на два градуса
Синоптик "Фобоса": температура в Москве летом превысила норму на два градуса
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.
Среднесезонная температура воздуха этим летом в Москве превысила климатическую норму на 2 градуса, перебор по осадкам составил 20% из-за влажного июня, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"
Евгений Тишковец.
"Лето, на мой взгляд, было достаточно успешным, теплым. Среднесезонная температура превысила климатическую норму на 2 градуса, что подтвердило наш долгосрочный прогноз", - рассказал синоптик.
По его словам, по количеству осадков превышение по дождям составило 20%, это произошло за счет влажного июня, когда выпало больше двух месячных норм, зато июль и август были засушливыми.