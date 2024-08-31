https://ria.ru/20240831/pogoda-1969648568.html

Температура в Москве летом превысила норму на два градуса

Температура в Москве летом превысила норму на два градуса - РИА Новости, 31.08.2024

Температура в Москве летом превысила норму на два градуса

Среднесезонная температура воздуха этим летом в Москве превысила климатическую норму на 2 градуса, перебор по осадкам составил 20% из-за влажного июня, сообщил... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T10:46

2024-08-31T10:46

2024-08-31T10:57

москва

погода

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Среднесезонная температура воздуха этим летом в Москве превысила климатическую норму на 2 градуса, перебор по осадкам составил 20% из-за влажного июня, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Лето, на мой взгляд, было достаточно успешным, теплым. Среднесезонная температура превысила климатическую норму на 2 градуса, что подтвердило наш долгосрочный прогноз", - рассказал синоптик.По его словам, по количеству осадков превышение по дождям составило 20%, это произошло за счет влажного июня, когда выпало больше двух месячных норм, зато июль и август были засушливыми.

https://ria.ru/20240830/pogoda-1969557773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, погода