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Температура в Москве летом превысила норму на два градуса - РИА Новости, 31.08.2024
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10:46 31.08.2024 (обновлено: 10:57 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/pogoda-1969648568.html
Температура в Москве летом превысила норму на два градуса
Температура в Москве летом превысила норму на два градуса - РИА Новости, 31.08.2024
Температура в Москве летом превысила норму на два градуса
Среднесезонная температура воздуха этим летом в Москве превысила климатическую норму на 2 градуса, перебор по осадкам составил 20% из-за влажного июня, сообщил... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T10:46
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Среднесезонная температура воздуха этим летом в Москве превысила климатическую норму на 2 градуса, перебор по осадкам составил 20% из-за влажного июня, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Лето, на мой взгляд, было достаточно успешным, теплым. Среднесезонная температура превысила климатическую норму на 2 градуса, что подтвердило наш долгосрочный прогноз", - рассказал синоптик.По его словам, по количеству осадков превышение по дождям составило 20%, это произошло за счет влажного июня, когда выпало больше двух месячных норм, зато июль и август были засушливыми.
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Температура в Москве летом превысила норму на два градуса

Синоптик "Фобоса": температура в Москве летом превысила норму на два градуса

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкТабличка "Место купания" Жаркая погода в Москве
Табличка Место купания Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Табличка "Место купания" Жаркая погода в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Среднесезонная температура воздуха этим летом в Москве превысила климатическую норму на 2 градуса, перебор по осадкам составил 20% из-за влажного июня, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Лето, на мой взгляд, было достаточно успешным, теплым. Среднесезонная температура превысила климатическую норму на 2 градуса, что подтвердило наш долгосрочный прогноз", - рассказал синоптик.
По его словам, по количеству осадков превышение по дождям составило 20%, это произошло за счет влажного июня, когда выпало больше двух месячных норм, зато июль и август были засушливыми.
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