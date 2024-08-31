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В Татарстане при наезде поезда погибла женщина - РИА Новости, 31.08.2024
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14:51 31.08.2024 (обновлено: 16:08 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/poezd-1969683099.html
В Татарстане при наезде поезда погибла женщина
В Татарстане при наезде поезда погибла женщина - РИА Новости, 31.08.2024
В Татарстане при наезде поезда погибла женщина
Поезд наехал на женщину, переходившую железнодорожный путь с ребенком в коляске, в результате она погибла, младенец госпитализирован, сообщает Центральное... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T14:51
2024-08-31T16:08
происшествия
россия
сосновый бор
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КАЗАНЬ, 31 авг - РИА Новости. Поезд наехал на женщину, переходившую железнодорожный путь с ребенком в коляске, в результате она погибла, младенец госпитализирован, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. "Предварительно установлено, что 30 августа около 15.30 вблизи железнодорожной станции Сосновый Бор поездом совершен наезд на женщину, переходившую железнодорожный путь с малолетним ребенком 2023 года рождения, находящимся в коляске", - говорится в сообщении. Машинисту поезда не удалось предотвратить наезд. В результате происшествия женщина погибла, ребенок с различными травмами направлен в больницу, ему оказывается медицинская помощь. Центральным МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". Следователи устанавливают все обстоятельства и причины травмирования, готовится к назначению ряд экспертиз. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц железной дороги.
https://ria.ru/20240830/sud-1969573423.html
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происшествия, россия, сосновый бор, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Сосновый Бор, Следственный комитет России (СК РФ)
В Татарстане при наезде поезда погибла женщина

В Татарстане при наезде поезда погибла женщина, пострадал младенец

© Центральное МСУТ СКР/TelegramСотрудник СК РФ на месте происшествия, где поезд наехал на женщину, переходившую железнодорожный путь с ребенком в коляске вблизи железнодорожной станции Сосновый Бор в Татарстане. 31 августа 2024
Сотрудник СК РФ на месте происшествия, где поезд наехал на женщину, переходившую железнодорожный путь с ребенком в коляске вблизи железнодорожной станции Сосновый Бор в Татарстане. 31 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Центральное МСУТ СКР/Telegram
Сотрудник СК РФ на месте происшествия, где поезд наехал на женщину, переходившую железнодорожный путь с ребенком в коляске вблизи железнодорожной станции Сосновый Бор в Татарстане. 31 августа 2024
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КАЗАНЬ, 31 авг - РИА Новости. Поезд наехал на женщину, переходившую железнодорожный путь с ребенком в коляске, в результате она погибла, младенец госпитализирован, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
"Предварительно установлено, что 30 августа около 15.30 вблизи железнодорожной станции Сосновый Бор поездом совершен наезд на женщину, переходившую железнодорожный путь с малолетним ребенком 2023 года рождения, находящимся в коляске", - говорится в сообщении.
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Машинисту поезда не удалось предотвратить наезд. В результате происшествия женщина погибла, ребенок с различными травмами направлен в больницу, ему оказывается медицинская помощь.
Центральным МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". Следователи устанавливают все обстоятельства и причины травмирования, готовится к назначению ряд экспертиз. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц железной дороги.
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