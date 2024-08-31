В Татарстане при наезде поезда погибла женщина
В Татарстане при наезде поезда погибла женщина, пострадал младенец
© Центральное МСУТ СКР/TelegramСотрудник СК РФ на месте происшествия, где поезд наехал на женщину, переходившую железнодорожный путь с ребенком в коляске вблизи железнодорожной станции Сосновый Бор в Татарстане. 31 августа 2024
Сотрудник СК РФ на месте происшествия, где поезд наехал на женщину, переходившую железнодорожный путь с ребенком в коляске вблизи железнодорожной станции Сосновый Бор в Татарстане. 31 августа 2024
КАЗАНЬ, 31 авг - РИА Новости. Поезд наехал на женщину, переходившую железнодорожный путь с ребенком в коляске, в результате она погибла, младенец госпитализирован, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
"Предварительно установлено, что 30 августа около 15.30 вблизи железнодорожной станции Сосновый Бор поездом совершен наезд на женщину, переходившую железнодорожный путь с малолетним ребенком 2023 года рождения, находящимся в коляске", - говорится в сообщении.
Машинисту поезда не удалось предотвратить наезд. В результате происшествия женщина погибла, ребенок с различными травмами направлен в больницу, ему оказывается медицинская помощь.
Центральным МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". Следователи устанавливают все обстоятельства и причины травмирования, готовится к назначению ряд экспертиз. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц железной дороги.
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