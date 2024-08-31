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В районе Косино-Ухтомский в Москве подросток утонул в озере
В районе Косино-Ухтомский в Москве подросток утонул в озере - РИА Новости, 31.08.2024
В районе Косино-Ухтомский в Москве подросток утонул в озере
Несовершеннолетний утонул в озере Святое в районе Косино-Ухтомский в Москве, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T23:03
2024-08-31T23:03
2024-08-31T23:04
происшествия
москва
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Несовершеннолетний утонул в озере Святое в районе Косино-Ухтомский в Москве, сообщает столичная прокуратура. "Прокуратура контролирует установление обстоятельств гибели подростка на востоке Москвы. По предварительной информации, юноша вместе с подругой пошли купаться в озере Святое в районе Косино-Ухтомский. Несовершеннолетний ушел под воду и не смог самостоятельно выплыть, его знакомая обратилась за помощью", - говорится в Telegram-канале ведомства. Перовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной, проводимой по данному факту.
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происшествия, москва
В районе Косино-Ухтомский в Москве подросток утонул в озере
Несовершеннолетний утонул в озере Святое в районе Косино-Ухтомский в Москве