https://ria.ru/20240831/podrostok-1969749240.html

В районе Косино-Ухтомский в Москве подросток утонул в озере

В районе Косино-Ухтомский в Москве подросток утонул в озере - РИА Новости, 31.08.2024

В районе Косино-Ухтомский в Москве подросток утонул в озере

Несовершеннолетний утонул в озере Святое в районе Косино-Ухтомский в Москве, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T23:03

2024-08-31T23:03

2024-08-31T23:04

происшествия

москва

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Несовершеннолетний утонул в озере Святое в районе Косино-Ухтомский в Москве, сообщает столичная прокуратура. "Прокуратура контролирует установление обстоятельств гибели подростка на востоке Москвы. По предварительной информации, юноша вместе с подругой пошли купаться в озере Святое в районе Косино-Ухтомский. Несовершеннолетний ушел под воду и не смог самостоятельно выплыть, его знакомая обратилась за помощью", - говорится в Telegram-канале ведомства. Перовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной, проводимой по данному факту.

https://ria.ru/20240803/rossija-1963815133.html

москва

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2024

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происшествия, москва