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В районе Косино-Ухтомский в Москве подросток утонул в озере - РИА Новости, 31.08.2024
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23:03 31.08.2024 (обновлено: 23:04 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/podrostok-1969749240.html
В районе Косино-Ухтомский в Москве подросток утонул в озере
В районе Косино-Ухтомский в Москве подросток утонул в озере - РИА Новости, 31.08.2024
В районе Косино-Ухтомский в Москве подросток утонул в озере
Несовершеннолетний утонул в озере Святое в районе Косино-Ухтомский в Москве, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T23:03
2024-08-31T23:04
происшествия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Несовершеннолетний утонул в озере Святое в районе Косино-Ухтомский в Москве, сообщает столичная прокуратура. "Прокуратура контролирует установление обстоятельств гибели подростка на востоке Москвы. По предварительной информации, юноша вместе с подругой пошли купаться в озере Святое в районе Косино-Ухтомский. Несовершеннолетний ушел под воду и не смог самостоятельно выплыть, его знакомая обратилась за помощью", - говорится в Telegram-канале ведомства. Перовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной, проводимой по данному факту.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В районе Косино-Ухтомский в Москве подросток утонул в озере

Несовершеннолетний утонул в озере Святое в районе Косино-Ухтомский в Москве

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Несовершеннолетний утонул в озере Святое в районе Косино-Ухтомский в Москве, сообщает столичная прокуратура.
«
"Прокуратура контролирует установление обстоятельств гибели подростка на востоке Москвы. По предварительной информации, юноша вместе с подругой пошли купаться в озере Святое в районе Косино-Ухтомский. Несовершеннолетний ушел под воду и не смог самостоятельно выплыть, его знакомая обратилась за помощью", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Перовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной, проводимой по данному факту.
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