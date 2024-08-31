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В Пермском крае задержали подозреваемого в двойном убийстве

В Пермском крае задержали подозреваемого в двойном убийстве - РИА Новости, 31.08.2024

В Пермском крае задержали подозреваемого в двойном убийстве

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в двойном убийстве в городе Чусовой Пермского края, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T09:38

2024-08-31T09:38

2024-08-31T09:38

происшествия

пермский край

чусовой

россия

ирина волк

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в двойном убийстве в городе Чусовой Пермского края, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. Ранее СУСК РФ проинформировало, что 29 августа в одной из квартир в городе Чусовой Пермского края обнаружены тела женщины 1996 года рождения и ее дочери 2017 года рождения с признаками насильственной смерти. Возбуждено дело. "В Пермском крае мои коллеги задержали подозреваемого в двойном убийстве... В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан гражданин 1996 года рождения", - написала Волк.

https://ria.ru/20240713/telo-1959475526.html

пермский край

чусовой

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, пермский край, чусовой, россия, ирина волк