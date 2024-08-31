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В Пермском крае задержали подозреваемого в двойном убийстве
В Пермском крае задержали подозреваемого в двойном убийстве - РИА Новости, 31.08.2024
В Пермском крае задержали подозреваемого в двойном убийстве
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в двойном убийстве в городе Чусовой Пермского края, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T09:38
2024-08-31T09:38
2024-08-31T09:38
происшествия
пермский край
чусовой
россия
ирина волк
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в двойном убийстве в городе Чусовой Пермского края, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. Ранее СУСК РФ проинформировало, что 29 августа в одной из квартир в городе Чусовой Пермского края обнаружены тела женщины 1996 года рождения и ее дочери 2017 года рождения с признаками насильственной смерти. Возбуждено дело. "В Пермском крае мои коллеги задержали подозреваемого в двойном убийстве... В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан гражданин 1996 года рождения", - написала Волк.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, чусовой, россия, ирина волк
Происшествия, Пермский край, Чусовой, Россия, Ирина Волк
В Пермском крае задержали подозреваемого в двойном убийстве
В Пермском крае задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее дочери