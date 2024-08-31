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В Пермском крае задержали подозреваемого в двойном убийстве - РИА Новости, 31.08.2024
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09:38 31.08.2024
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В Пермском крае задержали подозреваемого в двойном убийстве
В Пермском крае задержали подозреваемого в двойном убийстве - РИА Новости, 31.08.2024
В Пермском крае задержали подозреваемого в двойном убийстве
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в двойном убийстве в городе Чусовой Пермского края, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T09:38
2024-08-31T09:38
происшествия
пермский край
чусовой
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в двойном убийстве в городе Чусовой Пермского края, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. Ранее СУСК РФ проинформировало, что 29 августа в одной из квартир в городе Чусовой Пермского края обнаружены тела женщины 1996 года рождения и ее дочери 2017 года рождения с признаками насильственной смерти. Возбуждено дело. "В Пермском крае мои коллеги задержали подозреваемого в двойном убийстве... В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан гражданин 1996 года рождения", - написала Волк.
https://ria.ru/20240713/telo-1959475526.html
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происшествия, пермский край, чусовой, россия, ирина волк
Происшествия, Пермский край, Чусовой, Россия, Ирина Волк
В Пермском крае задержали подозреваемого в двойном убийстве

В Пермском крае задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее дочери

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в двойном убийстве в городе Чусовой Пермского края, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Ранее СУСК РФ проинформировало, что 29 августа в одной из квартир в городе Чусовой Пермского края обнаружены тела женщины 1996 года рождения и ее дочери 2017 года рождения с признаками насильственной смерти. Возбуждено дело.
"В Пермском крае мои коллеги задержали подозреваемого в двойном убийстве... В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан гражданин 1996 года рождения", - написала Волк.
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ПроисшествияПермский крайЧусовойРоссияИрина Волк
 
 
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