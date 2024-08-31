https://ria.ru/20240831/podmoskove-1969644632.html

В Подмосковье задержали мужчин, разбивших стекло микроавтобуса

В Подмосковье задержали мужчин, разбивших стекло микроавтобуса - РИА Новости, 31.08.2024

В Подмосковье задержали мужчин, разбивших стекло микроавтобуса

Задержаны четверо мужчин, разбившие стекло микроавтобуса в Подмосковье, в результате инцидента пострадали пассажиры, в том числе несовершеннолетние, сообщила... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T10:17

2024-08-31T10:17

2024-08-31T10:17

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

ирина волк

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Задержаны четверо мужчин, разбившие стекло микроавтобуса в Подмосковье, в результате инцидента пострадали пассажиры, в том числе несовершеннолетние, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. В Дежурную часть МВД России "Щелковское" поступило сообщение, что на проезжей части у одного из домов на Центральной улице неизвестные с оружием нарушают общественный порядок. Предварительно установлено, что произошел дорожный конфликт. "Передвигающиеся на внедорожнике мужчины остановили микроавтобус и разбили пассажирское стекло. Осколки стекла попали в салон автомобиля, в результате чего пострадали пассажиры, в том числе несовершеннолетние", - написала Волк. По ее словам, злоумышленники скрылись с места происшествия. Пострадавшим оказана помощь медицинскими работниками. Полицейские установили причастных к совершению противоправного деяния. "Ими оказались четверо мужчин в возрасте от 24 до 33 лет", - добавила Волк. Они доставлены в следственные органы.

https://ria.ru/20240829/novgorod-1969242213.html

https://ria.ru/20240829/dtp-1969234902.html

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, московская область (подмосковье), ирина волк