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"Каждый раз". Американский офицер высказался о "красных линиях" на Украине - РИА Новости, 31.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:20 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/payn-1969721188.html
"Каждый раз". Американский офицер высказался о "красных линиях" на Украине
"Каждый раз". Американский офицер высказался о "красных линиях" на Украине - РИА Новости, 31.08.2024
"Каждый раз". Американский офицер высказался о "красных линиях" на Украине
Администрация Байдена каждый раз намеренно пересекает установленные ею же красные линии в украинском конфликте и тем самым усугубляет ситуацию, заявил бывший... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T19:20
2024-08-31T19:20
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Администрация Байдена каждый раз намеренно пересекает установленные ею же красные линии в украинском конфликте и тем самым усугубляет ситуацию, заявил бывший офицер Минобороны США Дэвид Пайн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Я бы сказал, что Украина не получит разрешения наносить удары вглубь России, но дело в том, что каждый раз, когда Байден сам устанавливает свои собственные красные линии, мы в конечном итоге их пересекаем и продолжаем эскалацию. Я считаю глупостью продолжать раздувать по сути проигрышную войну против крупнейшей мировой ядерной державы, когда у нас нет ни достижимой цели, ни четкой стратегии", — сказал военный.По его словам, агрессивная политика США может измениться только при смене власти."У США нет никаких причин поддерживать конфликт на Украине, наши лидеры должны отвернуться от эскалации и положить этому конец. В случае победы Трампа у нас есть наилучшие шансы сделать это, потому что администрация Байдена оторвана от реальности и полностью привержена провальной стратегии либеральной гегемонии", — считает он.В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, но это может измениться. Позднее американские СМИ сообщали, что украинские власти оказывают давление на США, добиваясь снятия запрета на использование ATACMS для ударов вглубь российской территории.Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, украинская армия уже наносит удары западными ракетами по Донбассу и Новороссии, а возможное увеличение расстояния — чистейшая провокация.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240830/zelenskiy-1969607345.html
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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, камала харрис, дмитрий песков
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Камала Харрис, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине
"Каждый раз". Американский офицер высказался о "красных линиях" на Украине

Пайн: Байден сам пересекает собственные красные линии по Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Администрация Байдена каждый раз намеренно пересекает установленные ею же красные линии в украинском конфликте и тем самым усугубляет ситуацию, заявил бывший офицер Минобороны США Дэвид Пайн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Я бы сказал, что Украина не получит разрешения наносить удары вглубь России, но дело в том, что каждый раз, когда Байден сам устанавливает свои собственные красные линии, мы в конечном итоге их пересекаем и продолжаем эскалацию. Я считаю глупостью продолжать раздувать по сути проигрышную войну против крупнейшей мировой ядерной державы, когда у нас нет ни достижимой цели, ни четкой стратегии", — сказал военный.
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По его словам, агрессивная политика США может измениться только при смене власти.
"У США нет никаких причин поддерживать конфликт на Украине, наши лидеры должны отвернуться от эскалации и положить этому конец. В случае победы Трампа у нас есть наилучшие шансы сделать это, потому что администрация Байдена оторвана от реальности и полностью привержена провальной стратегии либеральной гегемонии", — считает он.
В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, но это может измениться. Позднее американские СМИ сообщали, что украинские власти оказывают давление на США, добиваясь снятия запрета на использование ATACMS для ударов вглубь российской территории.
Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, украинская армия уже наносит удары западными ракетами по Донбассу и Новороссии, а возможное увеличение расстояния — чистейшая провокация.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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