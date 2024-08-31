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Патриарх Кирилл назвал обстрел Белгорода террористической атакой - РИА Новости, 31.08.2024
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Религия
 
18:58 31.08.2024 (обновлено: 19:07 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/patriarkh-1969717025.html
Патриарх Кирилл назвал обстрел Белгорода террористической атакой
Патриарх Кирилл назвал обстрел Белгорода террористической атакой - РИА Новости, 31.08.2024
Патриарх Кирилл назвал обстрел Белгорода террористической атакой
Обстрел ВСУ Белгорода - это террористическое преступление, жестокая и подлая атака, которая не может быть оправдана военной необходимостью, заявил патриарх... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T18:58
2024-08-31T19:07
религия
белгород
патриарх кирилл (владимир гундяев)
вооруженные силы украины
русская православная церковь
белгородский район
вячеслав гладков
белгородская область
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Обстрел ВСУ Белгорода - это террористическое преступление, жестокая и подлая атака, которая не может быть оправдана военной необходимостью, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл."Глубокой скорбью наполнило мою душу печальное известие об обстреле Белгорода со стороны вооруженных сил Украины, в результате чего погибли мирные жители и несколько десятков человек, в том числе детей, получили серьезные увечья. Нет сомнений, что это преступление носит террористический характер. Оно направлено против ни в чем не повинных людей и ставит своей целью запугать наш народ и внести смуту в общество. Такая жестокая и подлая атака не может быть оправдана ссылками на военную необходимость", - приводятся его слова на сайте РПЦ.По словам патриарха Кирилла, он убежден, что совершителям этого человеконенавистнического акта насилия не удастся разрушить единство российского народа и посеять в нем панику.Он отметил, что уже дал указание Синодальному отделу РПЦ по благотворительности и социальному служению оказать помощь нуждающимся жителям региона."Надеюсь, что власти региона сделают все возможное для пострадавших и тех, кого коснулась беда, а духовенство и волонтеры Белгородской епархии поддержат скорбящих и страждущих. Возношу молитвы Богу об упокоении погибших, об исцелении раненых и укреплении сил всех, кто сейчас работает над преодолением последствий трагедии", - добавил патриарх.В пятницу вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Позднее он добавил, что обстрел велся из РСЗО Vampire. В результате атаки погибли пять человек, 46 мирных жителей ранены, в том числе семеро детей. СК возбудил уголовное дело по статье "теракт" в связи с атакой ВСУ на Белгород и Белгородский район.
https://ria.ru/20240831/karasinyj-1969693566.html
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белгородский район
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белгород, патриарх кирилл (владимир гундяев), вооруженные силы украины, русская православная церковь, белгородский район, вячеслав гладков, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Религия, Белгород, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Вооруженные силы Украины, Русская православная церковь, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Патриарх Кирилл назвал обстрел Белгорода террористической атакой

РПЦ: патриарх Кирилл назвал обстрел ВСУ Белгорода жестокой и подлой атакой

© Фото : ДЕМИДОВ/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Фото : ДЕМИДОВ/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Обстрел ВСУ Белгорода - это террористическое преступление, жестокая и подлая атака, которая не может быть оправдана военной необходимостью, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«
"Глубокой скорбью наполнило мою душу печальное известие об обстреле Белгорода со стороны вооруженных сил Украины, в результате чего погибли мирные жители и несколько десятков человек, в том числе детей, получили серьезные увечья. Нет сомнений, что это преступление носит террористический характер. Оно направлено против ни в чем не повинных людей и ставит своей целью запугать наш народ и внести смуту в общество. Такая жестокая и подлая атака не может быть оправдана ссылками на военную необходимость", - приводятся его слова на сайте РПЦ.
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
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Вчера, 15:46
По словам патриарха Кирилла, он убежден, что совершителям этого человеконенавистнического акта насилия не удастся разрушить единство российского народа и посеять в нем панику.
Он отметил, что уже дал указание Синодальному отделу РПЦ по благотворительности и социальному служению оказать помощь нуждающимся жителям региона.
«
"Надеюсь, что власти региона сделают все возможное для пострадавших и тех, кого коснулась беда, а духовенство и волонтеры Белгородской епархии поддержат скорбящих и страждущих. Возношу молитвы Богу об упокоении погибших, об исцелении раненых и укреплении сил всех, кто сейчас работает над преодолением последствий трагедии", - добавил патриарх.
В пятницу вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Позднее он добавил, что обстрел велся из РСЗО Vampire. В результате атаки погибли пять человек, 46 мирных жителей ранены, в том числе семеро детей. СК возбудил уголовное дело по статье "теракт" в связи с атакой ВСУ на Белгород и Белгородский район.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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РелигияБелгородПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Вооруженные силы УкраиныРусская православная церковьБелгородский районВячеслав ГладковБелгородская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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