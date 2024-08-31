Патриарх Кирилл назвал обстрел Белгорода террористической атакой
РПЦ: патриарх Кирилл назвал обстрел ВСУ Белгорода жестокой и подлой атакой
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Обстрел ВСУ Белгорода - это террористическое преступление, жестокая и подлая атака, которая не может быть оправдана военной необходимостью, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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"Глубокой скорбью наполнило мою душу печальное известие об обстреле Белгорода со стороны вооруженных сил Украины, в результате чего погибли мирные жители и несколько десятков человек, в том числе детей, получили серьезные увечья. Нет сомнений, что это преступление носит террористический характер. Оно направлено против ни в чем не повинных людей и ставит своей целью запугать наш народ и внести смуту в общество. Такая жестокая и подлая атака не может быть оправдана ссылками на военную необходимость", - приводятся его слова на сайте РПЦ.
По словам патриарха Кирилла, он убежден, что совершителям этого человеконенавистнического акта насилия не удастся разрушить единство российского народа и посеять в нем панику.
Он отметил, что уже дал указание Синодальному отделу РПЦ по благотворительности и социальному служению оказать помощь нуждающимся жителям региона.
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"Надеюсь, что власти региона сделают все возможное для пострадавших и тех, кого коснулась беда, а духовенство и волонтеры Белгородской епархии поддержат скорбящих и страждущих. Возношу молитвы Богу об упокоении погибших, об исцелении раненых и укреплении сил всех, кто сейчас работает над преодолением последствий трагедии", - добавил патриарх.
В пятницу вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Позднее он добавил, что обстрел велся из РСЗО Vampire. В результате атаки погибли пять человек, 46 мирных жителей ранены, в том числе семеро детей. СК возбудил уголовное дело по статье "теракт" в связи с атакой ВСУ на Белгород и Белгородский район.
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