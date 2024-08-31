https://ria.ru/20240831/patriarkh-1969717025.html

Патриарх Кирилл назвал обстрел Белгорода террористической атакой

Патриарх Кирилл назвал обстрел Белгорода террористической атакой - РИА Новости, 31.08.2024

Патриарх Кирилл назвал обстрел Белгорода террористической атакой

Обстрел ВСУ Белгорода - это террористическое преступление, жестокая и подлая атака, которая не может быть оправдана военной необходимостью, заявил патриарх... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T18:58

2024-08-31T18:58

2024-08-31T19:07

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патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Обстрел ВСУ Белгорода - это террористическое преступление, жестокая и подлая атака, которая не может быть оправдана военной необходимостью, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл."Глубокой скорбью наполнило мою душу печальное известие об обстреле Белгорода со стороны вооруженных сил Украины, в результате чего погибли мирные жители и несколько десятков человек, в том числе детей, получили серьезные увечья. Нет сомнений, что это преступление носит террористический характер. Оно направлено против ни в чем не повинных людей и ставит своей целью запугать наш народ и внести смуту в общество. Такая жестокая и подлая атака не может быть оправдана ссылками на военную необходимость", - приводятся его слова на сайте РПЦ.По словам патриарха Кирилла, он убежден, что совершителям этого человеконенавистнического акта насилия не удастся разрушить единство российского народа и посеять в нем панику.Он отметил, что уже дал указание Синодальному отделу РПЦ по благотворительности и социальному служению оказать помощь нуждающимся жителям региона."Надеюсь, что власти региона сделают все возможное для пострадавших и тех, кого коснулась беда, а духовенство и волонтеры Белгородской епархии поддержат скорбящих и страждущих. Возношу молитвы Богу об упокоении погибших, об исцелении раненых и укреплении сил всех, кто сейчас работает над преодолением последствий трагедии", - добавил патриарх.В пятницу вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Позднее он добавил, что обстрел велся из РСЗО Vampire. В результате атаки погибли пять человек, 46 мирных жителей ранены, в том числе семеро детей. СК возбудил уголовное дело по статье "теракт" в связи с атакой ВСУ на Белгород и Белгородский район.

https://ria.ru/20240831/karasinyj-1969693566.html

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Наталья Макарова

белгород, патриарх кирилл (владимир гундяев), вооруженные силы украины, русская православная церковь, белгородский район, вячеслав гладков, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф)