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Пашинян считает недопустимыми оскорбления в адрес России - РИА Новости, 31.08.2024
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16:17 31.08.2024 (обновлено: 20:23 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/pashinyan-1969697985.html
Пашинян считает недопустимыми оскорбления в адрес России
Пашинян считает недопустимыми оскорбления в адрес России - РИА Новости, 31.08.2024
Пашинян считает недопустимыми оскорбления в адрес России
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что основном принципом взаимоотношений Еревана с российскими властями является взаимное уважение. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T16:17
2024-08-31T20:23
в мире
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ереван
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никол пашинян
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ЕРЕВАН, 31 авг — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что основном принципом взаимоотношений Еревана с российскими властями является взаимное уважение.&quot;Я контактирую с президентом и главой правительства РФ, и наш рабочий жанр — взаимное уважение&quot;, — сказал Пашинян на пресс-конференции в субботу.При этом он добавил, что в рамках ЕАЭС, членом которого является Армения, поднимаются вопросы, касающихся эффективности экономического взаимодействия, свободного передвижения товаров, услуг, рабочей силы, по этим вопросам ведутся острые обсуждения, но Ереван — не самый активный участник этих обсуждений.Ранее в субботу Пашинян заявил, что решение Еревана о заморозке участия в ОДКБ является сейчас достаточным, необходимости в принятии иных решений пока нет и заморозка участия не означает, что власти Армении не увидят необходимости в принятии иного решения в будущем.
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в мире, армения, ереван, россия, никол пашинян, евразийский экономический союз, одкб
В мире, Армения, Ереван, Россия, Никол Пашинян, Евразийский экономический союз, ОДКБ
Пашинян считает недопустимыми оскорбления в адрес России

Пашинян: основным принципом взаимоотношений с Россией является взаимное уважение

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 31 авг — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что основном принципом взаимоотношений Еревана с российскими властями является взаимное уважение.
«

"Я контактирую с президентом и главой правительства РФ, и наш рабочий жанр — взаимное уважение", — сказал Пашинян на пресс-конференции в субботу.

При этом он добавил, что в рамках ЕАЭС, членом которого является Армения, поднимаются вопросы, касающихся эффективности экономического взаимодействия, свободного передвижения товаров, услуг, рабочей силы, по этим вопросам ведутся острые обсуждения, но Ереван — не самый активный участник этих обсуждений.
Ранее в субботу Пашинян заявил, что решение Еревана о заморозке участия в ОДКБ является сейчас достаточным, необходимости в принятии иных решений пока нет и заморозка участия не означает, что власти Армении не увидят необходимости в принятии иного решения в будущем.
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Вчера, 14:15
 
В миреАрменияЕреванРоссияНикол ПашинянЕвразийский экономический союзОДКБ
 
 
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