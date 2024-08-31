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В Липецкой области объявили режим воздушной опасности - РИА Новости, 31.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:14 31.08.2024 (обновлено: 23:15 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/opasnost-1969750272.html
В Липецкой области объявили режим воздушной опасности
В Липецкой области объявили режим воздушной опасности - РИА Новости, 31.08.2024
В Липецкой области объявили режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности введен в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T23:14
2024-08-31T23:15
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Режим воздушной опасности введен в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. "Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240830/kursk-1969326854.html
липецкая область
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липецкая область, игорь артамонов, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов, Вооруженные силы Украины, Украина
В Липецкой области объявили режим воздушной опасности

Артамонов сообщил о введении режима воздушной опасности в Липецкой области

© iStock.com / Anatoly KireevВид на Липецк
Вид на Липецк - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© iStock.com / Anatoly Kireev
Вид на Липецк. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Режим воздушной опасности введен в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
«
"Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - написал он в Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеЛипецкая областьИгорь АртамоновВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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