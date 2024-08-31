https://ria.ru/20240831/opasnost-1969744853.html
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 31.08.2024
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T22:09
2024-08-31T22:09
2024-08-31T22:09
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240831/karasinyj-1969693566.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, происшествия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Украина
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
На всей территории Белгородской области объявили опасность атаки дронов