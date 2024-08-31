https://ria.ru/20240831/opasnost-1969744853.html

В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников

В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 31.08.2024

В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T22:09

2024-08-31T22:09

2024-08-31T22:09

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240831/karasinyj-1969693566.html

белгородская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, происшествия, вооруженные силы украины, украина