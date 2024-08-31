https://ria.ru/20240831/opasnost-1969734864.html
В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявили ракетную опасность
В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 31.08.2024
В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекино, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T20:38
2024-08-31T20:38
2024-08-31T20:38
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
шебекино
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965374350_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_a25172827748cf676720c4dbba46bf20.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекино, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240831/karasinyj-1969693566.html
белгород
белгородский район
шебекино
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965374350_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9417c7a918da353491c212be2d57a4ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Шебекино, Вячеслав Гладков
В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявили ракетную опасность
Гладков: в Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявили ракетную опасность