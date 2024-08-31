https://ria.ru/20240831/opasnost-1969724411.html
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 31.08.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T19:33
2024-08-31T19:33
2024-08-31T19:39
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
происшествия
украина
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240831/karasinyj-1969693566.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородский район, происшествия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Происшествия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Горадминистрация: ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе