https://ria.ru/20240831/opasnost-1969724411.html

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 31.08.2024

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T19:33

2024-08-31T19:33

2024-08-31T19:39

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

происшествия

украина

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240831/karasinyj-1969693566.html

белгород

белгородский район

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгород, белгородский район, происшествия, украина, вооруженные силы украины