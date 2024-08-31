https://ria.ru/20240831/oleschuk-1969714136.html

В Минобороны Украины объяснили увольнение командующего ВС ВСУ

В Минобороны Украины объяснили увольнение командующего ВС ВСУ - РИА Новости, 01.09.2024

В Минобороны Украины объяснили увольнение командующего ВС ВСУ

Отставка командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука* не была связана с крушением американского истребителя F-16, утверждает министр... РИА Новости, 01.09.2024

2024-08-31T18:36

2024-08-31T18:36

2024-09-01T00:35

в мире

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рустем умеров

владимир зеленский

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

f-16

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Отставка командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука* не была связана с крушением американского истребителя F-16, утверждает министр обороны Украины Рустем Умеров. Об этом он заявил CNN."Я бы, наверное, сказал, что это ротация, это два отдельных вопроса (увольнение Олещука* и крушение F-16 – прим.ред.)... на данном этапе я бы их не связывал", — сказал Умеров.Он также заявил, что Украина занимается расследованием обстоятельств авиапроисшествия."Мы открыли это дело нашим партнерам, поэтому они тоже изучают и расследуют его вместе с нами", — добавил чиновник.На этой неделе газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о крушении одного из переданных Украине истребителей F-16. Это признали и в Генеральном штабе ВСУ.Позднее в этот же день депутат Рады Марьяна Безуглая, ссылаясь на собственные источники, заявила, что американский самолет был сбит из украинского зенитно-ракетного комплекса Patriot из-за "дискоординации между подразделениями".При этом заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх отказалась подтвердить эту информацию, отметив, что киевские власти не просили о какой-либо помощи.В начале августа Владимир Зеленский заявил о прибытии F-16 на Украину. За день до этого журнал Economist писал, что ВСУ передали первые десять из 79 американских истребителей.*Внесен в реестр террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240830/kiev-1969588634.html

https://ria.ru/20240831/makgovern-1969692195.html

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в мире, украина, рустем умеров, владимир зеленский, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, f-16