https://ria.ru/20240831/oleschuk-1969714136.html
В Минобороны Украины объяснили увольнение командующего ВС ВСУ
В Минобороны Украины объяснили увольнение командующего ВС ВСУ - РИА Новости, 01.09.2024
В Минобороны Украины объяснили увольнение командующего ВС ВСУ
Отставка командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука* не была связана с крушением американского истребителя F-16, утверждает министр... РИА Новости, 01.09.2024
2024-08-31T18:36
2024-08-31T18:36
2024-09-01T00:35
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Отставка командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука* не была связана с крушением американского истребителя F-16, утверждает министр обороны Украины Рустем Умеров. Об этом он заявил CNN."Я бы, наверное, сказал, что это ротация, это два отдельных вопроса (увольнение Олещука* и крушение F-16 – прим.ред.)... на данном этапе я бы их не связывал", — сказал Умеров.Он также заявил, что Украина занимается расследованием обстоятельств авиапроисшествия."Мы открыли это дело нашим партнерам, поэтому они тоже изучают и расследуют его вместе с нами", — добавил чиновник.На этой неделе газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о крушении одного из переданных Украине истребителей F-16. Это признали и в Генеральном штабе ВСУ.Позднее в этот же день депутат Рады Марьяна Безуглая, ссылаясь на собственные источники, заявила, что американский самолет был сбит из украинского зенитно-ракетного комплекса Patriot из-за "дискоординации между подразделениями".При этом заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх отказалась подтвердить эту информацию, отметив, что киевские власти не просили о какой-либо помощи.В начале августа Владимир Зеленский заявил о прибытии F-16 на Украину. За день до этого журнал Economist писал, что ВСУ передали первые десять из 79 американских истребителей.*Внесен в реестр террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240830/kiev-1969588634.html
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в мире, украина, рустем умеров, владимир зеленский, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, f-16
В мире, Украина, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, F-16
В Минобороны Украины объяснили увольнение командующего ВС ВСУ
Умеров объяснил отставку командующего авиацией ВСУ Олещука ротацией
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.
Отставка командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука* не была связана с крушением американского истребителя F-16, утверждает министр обороны Украины Рустем Умеров. Об этом он заявил
CNN.
"Я бы, наверное, сказал, что это ротация, это два отдельных вопроса (увольнение Олещука* и крушение F-16 – прим.ред.)... на данном этапе я бы их не связывал", — сказал Умеров.
Он также заявил, что Украина занимается расследованием обстоятельств авиапроисшествия.
"Мы открыли это дело нашим партнерам, поэтому они тоже изучают и расследуют его вместе с нами", — добавил чиновник.
На этой неделе газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о крушении одного из переданных Украине
истребителей F-16. Это признали и в Генеральном штабе ВСУ.
Позднее в этот же день депутат Рады Марьяна Безуглая, ссылаясь на собственные источники, заявила, что американский самолет был сбит из украинского зенитно-ракетного комплекса Patriot из-за "дискоординации между подразделениями".
При этом заместитель официального представителя Пентагона
Сабрина Сингх отказалась подтвердить эту информацию, отметив, что киевские власти не просили о какой-либо помощи.
В начале августа Владимир Зеленский
заявил о прибытии F-16 на Украину. За день до этого журнал Economist писал, что ВСУ передали первые десять из 79 американских истребителей.
*Внесен в реестр террористов и экстремистов.