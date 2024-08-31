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ВСУ выпустили 15 натовских снарядов по Донецку и Горловке

ВСУ выпустили 15 натовских снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 31.08.2024

ВСУ выпустили 15 натовских снарядов по Донецку и Горловке

Украинские войска в субботу выпустили 15 снарядов "натовского" калибра по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T19:47

2024-08-31T19:47

2024-08-31T19:47

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк

петровский район

сцкк

стирол

нато

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ДОНЕЦК, 31 авг – РИА Новости. Украинские войска в субботу выпустили 15 снарядов "натовского" калибра по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.45 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров... 14.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале ведомства. По данным представительства, с 19.10 до 19.25 мск украинские войска выпустили еще девять "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240831/lavrov-1969695835.html

горловка

донецк

петровский район

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в мире, горловка, донецк, петровский район, сцкк, стирол, нато