Рейтинг@Mail.ru
ВСУ выпустили 15 натовских снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 31.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:47 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/obstrel-1969726973.html
ВСУ выпустили 15 натовских снарядов по Донецку и Горловке
ВСУ выпустили 15 натовских снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 31.08.2024
ВСУ выпустили 15 натовских снарядов по Донецку и Горловке
Украинские войска в субботу выпустили 15 снарядов "натовского" калибра по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T19:47
2024-08-31T19:47
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк
петровский район
сцкк
стирол
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874300525_0:64:2730:1600_1920x0_80_0_0_3b087c920834eb4bb4852a55c12bc42f.jpg
ДОНЕЦК, 31 авг – РИА Новости. Украинские войска в субботу выпустили 15 снарядов "натовского" калибра по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.45 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров... 14.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале ведомства. По данным представительства, с 19.10 до 19.25 мск украинские войска выпустили еще девять "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240831/lavrov-1969695835.html
горловка
донецк
петровский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874300525_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_d13c5d6740be7f0cd3387dae719bbcfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, донецк, петровский район, сцкк, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк, Петровский район, СЦКК, Стирол, НАТО
ВСУ выпустили 15 натовских снарядов по Донецку и Горловке

Украинские войска выпустили 15 натовских снарядов по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Горловки в ДНР со стороны ВСУ
Последствия обстрела Горловки в ДНР со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела Горловки в ДНР со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 авг – РИА Новости. Украинские войска в субботу выпустили 15 снарядов "натовского" калибра по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.45 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров... 14.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:33
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.08.2024Посмотреть
По данным представительства, с 19.10 до 19.25 мск украинские войска выпустили еще девять "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
Лавров обратился к противникам переговоров между Россией и Украиной
Вчера, 16:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкПетровский районСЦККСтиролНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала