https://ria.ru/20240831/obstrel-1969711327.html

ВСУ в четвертый раз за день обстреляли Шебекино

ВСУ в четвертый раз за день обстреляли Шебекино - РИА Новости, 31.08.2024

ВСУ в четвертый раз за день обстреляли Шебекино

ВСУ в четвертый раз за день обстреляли город Шебекино, в результате прямого попадания поврежден коммерческий объект и нарушено электроснабжение части города,... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T18:17

2024-08-31T18:17

2024-08-31T18:21

специальная военная операция на украине

жкх

шебекино

белгородская область

харьковская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 31 авг - РИА Новости. ВСУ в четвертый раз за день обстреляли город Шебекино, в результате прямого попадания поврежден коммерческий объект и нарушено электроснабжение части города, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее глава региона информировал, что в субботу в результате трех обстрелов ВСУ города Шебекино повреждены 12 многоквартирных домов, два частных дома, восемь коммерческих объектов и девять легковых автомобилей. По данным регионального минздрава, в результате обстрелов пострадали шесть человек, пять из них находятся в состоянии средней тяжести. "В четвертый раз за день город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. В результате прямого попадания снаряда повреждено коммерческое здание. На территории осколками посечен припаркованный автомобиль. Кроме того, произошло возгорание сухой травы, пожарные расчеты работают на месте", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что из-за повреждения на линии электропередачи жители нескольких улиц города Шебекино и частично села Новая Таволжанка временно остаются без света. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html

https://ria.ru/20240831/karasinyj-1969693566.html

шебекино

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жкх, шебекино, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, в мире