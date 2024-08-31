ВСУ в четвертый раз за день обстреляли Шебекино
Гладков: ВСУ 4-ый раз обстреляли Шебекино, снаряд попал в коммерческий объект
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области. 31 августа 2024
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области. 31 августа 2024
БЕЛГОРОД, 31 авг - РИА Новости. ВСУ в четвертый раз за день обстреляли город Шебекино, в результате прямого попадания поврежден коммерческий объект и нарушено электроснабжение части города, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее глава региона информировал, что в субботу в результате трех обстрелов ВСУ города Шебекино повреждены 12 многоквартирных домов, два частных дома, восемь коммерческих объектов и девять легковых автомобилей. По данным регионального минздрава, в результате обстрелов пострадали шесть человек, пять из них находятся в состоянии средней тяжести.
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"В четвертый раз за день город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. В результате прямого попадания снаряда повреждено коммерческое здание. На территории осколками посечен припаркованный автомобиль. Кроме того, произошло возгорание сухой травы, пожарные расчеты работают на месте", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что из-за повреждения на линии электропередачи жители нескольких улиц города Шебекино и частично села Новая Таволжанка временно остаются без света.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.