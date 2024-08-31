https://ria.ru/20240831/obstrel-1969696129.html

При обстреле белгородского села пострадал мужчина

При обстреле белгородского села пострадал мужчина - РИА Новости, 31.08.2024

При обстреле белгородского села пострадал мужчина

Мужчина ранен при обстреле ВСУ села Ржевка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T16:01

2024-08-31T16:01

2024-08-31T16:05

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

харьковская область

украина

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БЕЛГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Мужчина ранен при обстреле ВСУ села Ржевка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Село Ржевка Шебекинского городского округа подверглось обстрелу. Мужчину с осколочным ранением спины бригада СМП (скорой медицинской помощи - ред.) доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал он в своем Telegram-канале.Гладков добавил, что в результате обстрела в селе повреждения выявлены в четырех частных домах.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Ранее в субботу глава области сообщал, что город Шебекино был трижды обстрелян ВСУ, есть пострадавшие.

https://ria.ru/20240831/karasinyj-1969693566.html

белгородская область

харьковская область

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Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, харьковская область, украина