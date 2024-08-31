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При обстреле белгородского села пострадал мужчина - РИА Новости, 31.08.2024
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16:01 31.08.2024 (обновлено: 16:05 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/obstrel-1969696129.html
При обстреле белгородского села пострадал мужчина
При обстреле белгородского села пострадал мужчина - РИА Новости, 31.08.2024
При обстреле белгородского села пострадал мужчина
Мужчина ранен при обстреле ВСУ села Ржевка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T16:01
2024-08-31T16:05
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
харьковская область
украина
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БЕЛГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Мужчина ранен при обстреле ВСУ села Ржевка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Село Ржевка Шебекинского городского округа подверглось обстрелу. Мужчину с осколочным ранением спины бригада СМП (скорой медицинской помощи - ред.) доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал он в своем Telegram-канале.Гладков добавил, что в результате обстрела в селе повреждения выявлены в четырех частных домах.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Ранее в субботу глава области сообщал, что город Шебекино был трижды обстрелян ВСУ, есть пострадавшие.
https://ria.ru/20240831/karasinyj-1969693566.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Харьковская область, Украина
При обстреле белгородского села пострадал мужчина

Гладков: при обстреле ВСУ села Ржевка в Белгородской области ранен мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Мужчина ранен при обстреле ВСУ села Ржевка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«
"Село Ржевка Шебекинского городского округа подверглось обстрелу. Мужчину с осколочным ранением спины бригада СМП (скорой медицинской помощи - ред.) доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал он в своем Telegram-канале.
Гладков добавил, что в результате обстрела в селе повреждения выявлены в четырех частных домах.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Ранее в субботу глава области сообщал, что город Шебекино был трижды обстрелян ВСУ, есть пострадавшие.
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
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Вчера, 15:46
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковХарьковская областьУкраина
 
 
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