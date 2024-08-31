Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ выпустили 17 натовских снарядов по Донецку и Горловке
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.
Фрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 авг – РИА Новости. Украинские войска в субботу выпустили 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке с начала суток, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.05 - населённый пункт Дзержинск - населённый пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров... 05.00 - населённый пункт Дзержинск - населённый пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях.
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Кроме того, по данным представительства, с 09.25 до 10.30 субботы украинские войска выпустили ещё восемь "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и три снаряда аналогичного калибра по Горловке.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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