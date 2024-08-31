https://ria.ru/20240831/obstrel-1969641173.html

ВСУ за сутки нанесли 35 ударов по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 35 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 31.08.2024

ВСУ за сутки нанесли 35 ударов по Херсонской области

Украинская армия за сутки нанесла 35 ударов из ствольной артиллерии по 10 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T09:47

2024-08-31T09:47

2024-08-31T09:47

в мире

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

днепр (река)

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 31 авг - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 35 ударов из ствольной артиллерии по 10 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим ведет террор в отношении мирных жителей левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 20 артиллерийских ударов. Еще 15 ударов были нанесены ВСУ ночью. Под огонь попали 10 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Каховка, Любимовка, Малокаховка, Князе-Григоровка, Алешки, Пролетарка, Корсунка, Алешки, Великая Лепетиха. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240831/obstrely-1969614394.html

https://ria.ru/20240828/ukraina-1968959381.html

херсонская область

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днепр (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсонская область , россия, вооруженные силы украины, днепр (река)