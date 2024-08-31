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ВСУ за сутки нанесли 35 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 31.08.2024
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09:47 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/obstrel-1969641173.html
ВСУ за сутки нанесли 35 ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 35 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 31.08.2024
ВСУ за сутки нанесли 35 ударов по Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 35 ударов из ствольной артиллерии по 10 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T09:47
2024-08-31T09:47
в мире
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
днепр (река)
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 31 авг - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 35 ударов из ствольной артиллерии по 10 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим ведет террор в отношении мирных жителей левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 20 артиллерийских ударов. Еще 15 ударов были нанесены ВСУ ночью. Под огонь попали 10 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Каховка, Любимовка, Малокаховка, Князе-Григоровка, Алешки, Пролетарка, Корсунка, Алешки, Великая Лепетиха. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240831/obstrely-1969614394.html
https://ria.ru/20240828/ukraina-1968959381.html
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в мире, херсонская область , россия, вооруженные силы украины, днепр (река)
В мире, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Днепр (река)
ВСУ за сутки нанесли 35 ударов по Херсонской области

ВСУ за сутки 35 раз обстреляли населенные пункты левого берега Днепра

© Фото : Павел Филипчук Глава округа/TelegramПоследствия обстрела села Васильевка в Херсонской области
Последствия обстрела села Васильевка в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Фото : Павел Филипчук Глава округа/Telegram
Последствия обстрела села Васильевка в Херсонской области. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 31 авг - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 35 ударов из ствольной артиллерии по 10 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим ведет террор в отношении мирных жителей левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 20 артиллерийских ударов. Еще 15 ударов были нанесены ВСУ ночью. Под огонь попали 10 населенных пунктов", - сообщил источник.
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Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Каховка, Любимовка, Малокаховка, Князе-Григоровка, Алешки, Пролетарка, Корсунка, Алешки, Великая Лепетиха.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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В миреХерсонская областьРоссияВооруженные силы УкраиныДнепр (река)
 
 
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