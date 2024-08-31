ВСУ за сутки нанесли 35 ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки 35 раз обстреляли населенные пункты левого берега Днепра
© Фото : Павел Филипчук Глава округа/TelegramПоследствия обстрела села Васильевка в Херсонской области
Последствия обстрела села Васильевка в Херсонской области. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 31 авг - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 35 ударов из ствольной артиллерии по 10 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим ведет террор в отношении мирных жителей левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 20 артиллерийских ударов. Еще 15 ударов были нанесены ВСУ ночью. Под огонь попали 10 населенных пунктов", - сообщил источник.
Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Каховка, Любимовка, Малокаховка, Князе-Григоровка, Алешки, Пролетарка, Корсунка, Алешки, Великая Лепетиха.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.