https://ria.ru/20240831/nigeriya-1969663950.html

В Нигерии выросло число жертв наводнений

В Нигерии выросло число жертв наводнений - РИА Новости, 31.08.2024

В Нигерии выросло число жертв наводнений

Число погибших в результате продолжающихся наводнений в Нигерии возросло до 195, сообщает местная газета Punch со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T12:51

2024-08-31T12:51

2024-08-31T21:18

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Число погибших в результате продолжающихся наводнений в Нигерии возросло до 195, сообщает местная газета Punch со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям Ранее газета Punch сообщала, что проливные дожди и наводнения в Нигерии затронули 28 штатов, в результате 175 человек погибли, ещё более 207 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. "Число погибших в результате наводнения в стране (Нигерии - ред.) возросло до 195", - говорится в сообщении. Как отмечает газета, представитель нигерийского агентства по чрезвычайным ситуациям Манзо Эзекиль призвал жителей районов у реки Бенуэ покинуть свои дома, заявив, что уровень воды в ней повышается. Ранее газета Punch сообщала, что власти Нигерии начали эвакуацию жителей из ряда штатов в связи с продолжающимися в стране наводнениями. В середине августа ООН сообщила, что более 70 человек погибли и почти 700 получили травмы из-за наводнений в центральной и западной Африке на фоне сезона дождей. Отмечалось, что наводнения также нанесли ущерб более 25 тысячам гектаров сельскохозяйственных земель, погибло более четырех тысяч голов скота.

https://ria.ru/20240115/navodneniya-1921340075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нигерия, африка, оон