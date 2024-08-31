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В Нигерии выросло число жертв наводнений - РИА Новости, 31.08.2024
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12:51 31.08.2024 (обновлено: 21:18 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/nigeriya-1969663950.html
В Нигерии выросло число жертв наводнений
В Нигерии выросло число жертв наводнений - РИА Новости, 31.08.2024
В Нигерии выросло число жертв наводнений
Число погибших в результате продолжающихся наводнений в Нигерии возросло до 195, сообщает местная газета Punch со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T12:51
2024-08-31T21:18
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Число погибших в результате продолжающихся наводнений в Нигерии возросло до 195, сообщает местная газета Punch со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям Ранее газета Punch сообщала, что проливные дожди и наводнения в Нигерии затронули 28 штатов, в результате 175 человек погибли, ещё более 207 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. "Число погибших в результате наводнения в стране (Нигерии - ред.) возросло до 195", - говорится в сообщении. Как отмечает газета, представитель нигерийского агентства по чрезвычайным ситуациям Манзо Эзекиль призвал жителей районов у реки Бенуэ покинуть свои дома, заявив, что уровень воды в ней повышается. Ранее газета Punch сообщала, что власти Нигерии начали эвакуацию жителей из ряда штатов в связи с продолжающимися в стране наводнениями. В середине августа ООН сообщила, что более 70 человек погибли и почти 700 получили травмы из-за наводнений в центральной и западной Африке на фоне сезона дождей. Отмечалось, что наводнения также нанесли ущерб более 25 тысячам гектаров сельскохозяйственных земель, погибло более четырех тысяч голов скота.
https://ria.ru/20240115/navodneniya-1921340075.html
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в мире, нигерия, африка, оон
В мире, Нигерия, Африка, ООН
В Нигерии выросло число жертв наводнений

Число погибших при наводнениях в Нигерии возросло до 195 человек

© AP Photo / Sunday AlambaАвтомобили едут по затопленным улицам после сильного ливня в Лагосе, Нигерия
Автомобили едут по затопленным улицам после сильного ливня в Лагосе, Нигерия - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© AP Photo / Sunday Alamba
Автомобили едут по затопленным улицам после сильного ливня в Лагосе, Нигерия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Число погибших в результате продолжающихся наводнений в Нигерии возросло до 195, сообщает местная газета Punch со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям
Ранее газета Punch сообщала, что проливные дожди и наводнения в Нигерии затронули 28 штатов, в результате 175 человек погибли, ещё более 207 тысяч были вынуждены покинуть свои дома.
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"Число погибших в результате наводнения в стране (Нигерии - ред.) возросло до 195", - говорится в сообщении.
Как отмечает газета, представитель нигерийского агентства по чрезвычайным ситуациям Манзо Эзекиль призвал жителей районов у реки Бенуэ покинуть свои дома, заявив, что уровень воды в ней повышается.
Ранее газета Punch сообщала, что власти Нигерии начали эвакуацию жителей из ряда штатов в связи с продолжающимися в стране наводнениями.
В середине августа ООН сообщила, что более 70 человек погибли и почти 700 получили травмы из-за наводнений в центральной и западной Африке на фоне сезона дождей. Отмечалось, что наводнения также нанесли ущерб более 25 тысячам гектаров сельскохозяйственных земель, погибло более четырех тысяч голов скота.
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