Нидерланды поставят Украине 28 бронированных вездеходов Viking
Минобороны Нидерландов: Украине поставят 28 гусеничных вездеходов Viking
© Фото : Ruben Brekelmans/XБронированные вездеходы Viking
© Фото : Ruben Brekelmans/X
Бронированные вездеходы Viking
ГААГА, 31 авг - РИА Новости. Нидерланды поставят Украине 28 гусеничных бронированных вездеходов Viking, сообщил в субботу министр обороны королевства Рубен Брекелманс.
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"Нидерланды сейчас поставляют (Украине - ред.) 28 гусеничных машин Viking", - написал Брекелманс в соцсети Х.
По его словам, нидерландский Корпус морской пехоты подготовил украинских солдат к их использованию.
Viking — полностью амфибийный бронированный автомобиль, он способен передвигаться по воде с максимальной скоростью 5 километров в час. Данный тип машин также используется для перевозки военнослужащих.
Нидерланды с начала российской спецоперации уже поставили Украине 60 танков Т-72, более 200 боевых машин пехоты YPR различных типов, около 100 танков Leopard 1 вместе с Данией и Германией, восемь артиллерийских установок PzH2000, два зенитно-ракетных комплекса Patriot, более 500 дронов, а также ракеты, минометы, винтовки, пулеметы и различные типы боеприпасов. Кроме того, Гаага обещала передать Киеву 24 истребителя F-16.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.