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Нидерланды поставят Украине 28 бронированных вездеходов Viking - РИА Новости, 31.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:15 31.08.2024 (обновлено: 21:05 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/niderlandy-1969703455.html
Нидерланды поставят Украине 28 бронированных вездеходов Viking
Нидерланды поставят Украине 28 бронированных вездеходов Viking - РИА Новости, 31.08.2024
Нидерланды поставят Украине 28 бронированных вездеходов Viking
Нидерланды поставят Украине 28 гусеничных бронированных вездеходов Viking, сообщил в субботу министр обороны королевства Рубен Брекелманс. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T17:15
2024-08-31T21:05
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
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нидерланды
сергей лавров
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ГААГА, 31 авг - РИА Новости. Нидерланды поставят Украине 28 гусеничных бронированных вездеходов Viking, сообщил в субботу министр обороны королевства Рубен Брекелманс. "Нидерланды сейчас поставляют (Украине - ред.) 28 гусеничных машин Viking", - написал Брекелманс в соцсети Х. По его словам, нидерландский Корпус морской пехоты подготовил украинских солдат к их использованию. Нидерланды с начала российской спецоперации уже поставили Украине 60 танков Т-72, более 200 боевых машин пехоты YPR различных типов, около 100 танков Leopard 1 вместе с Данией и Германией, восемь артиллерийских установок PzH2000, два зенитно-ракетных комплекса Patriot, более 500 дронов, а также ракеты, минометы, винтовки, пулеметы и различные типы боеприпасов. Кроме того, Гаага обещала передать Киеву 24 истребителя F-16. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240831/lavrov-1969695835.html
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в мире, технологии, украина, россия, нидерланды, сергей лавров, нато, т-72 "урал", f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Украина, Россия, Нидерланды, Сергей Лавров, НАТО, Т-72 "Урал", F-16
Нидерланды поставят Украине 28 бронированных вездеходов Viking

Минобороны Нидерландов: Украине поставят 28 гусеничных вездеходов Viking

© Фото : Ruben Brekelmans/XБронированные вездеходы Viking
Бронированные вездеходы Viking - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Фото : Ruben Brekelmans/X
Бронированные вездеходы Viking
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ГААГА, 31 авг - РИА Новости. Нидерланды поставят Украине 28 гусеничных бронированных вездеходов Viking, сообщил в субботу министр обороны королевства Рубен Брекелманс.
«
"Нидерланды сейчас поставляют (Украине - ред.) 28 гусеничных машин Viking", - написал Брекелманс в соцсети Х.
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По его словам, нидерландский Корпус морской пехоты подготовил украинских солдат к их использованию.

Viking — полностью амфибийный бронированный автомобиль, он способен передвигаться по воде с максимальной скоростью 5 километров в час. Данный тип машин также используется для перевозки военнослужащих.

Нидерланды с начала российской спецоперации уже поставили Украине 60 танков Т-72, более 200 боевых машин пехоты YPR различных типов, около 100 танков Leopard 1 вместе с Данией и Германией, восемь артиллерийских установок PzH2000, два зенитно-ракетных комплекса Patriot, более 500 дронов, а также ракеты, минометы, винтовки, пулеметы и различные типы боеприпасов. Кроме того, Гаага обещала передать Киеву 24 истребителя F-16.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииУкраинаРоссияНидерландыСергей ЛавровНАТОТ-72 "Урал"F-16
 
 
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