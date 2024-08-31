https://ria.ru/20240831/neft-1969626813.html

Эксперт прокомментировал "революцию" сланцевой нефти в США

Эксперт прокомментировал "революцию" сланцевой нефти в США - РИА Новости, 31.08.2024

Эксперт прокомментировал "революцию" сланцевой нефти в США

"Революция" сланцевой нефти в США, связанная с технологиями, перевернула нефтяной рынок, и подобные технологические прорывы, которые обеспечат профицит "черного РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T06:05

2024-08-31T06:05

2024-08-31T06:56

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. "Революция" сланцевой нефти в США, связанная с технологиями, перевернула нефтяной рынок, и подобные технологические прорывы, которые обеспечат профицит "черного золота", в мире еще возможны, заявил в интервью РИА Новости директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев. "Особняком стоит сланцевая революция в США, которая прежде всего связана с технологиями гидроразрыва пласта и горизонтального бурения. Она стала "черным лебедем" десятилетия — перевернула рынок, обеспечив профицит нефти, который вызвал очень высокую волатильность мировых цен. То же самое, хотя и в меньших масштабах, сейчас происходит с Гайаной — и такие открытия и прорывы еще возможны", — сказал Белогорьев. Он отметил, что о пике добычи нефти говорили в 1970-1980-е годы, а с тех пор в мире были сделаны большие геологические открытия. "Достаточно вспомнить Венесуэлу, доказанные запасы нефти которой увеличилась более чем в 15 раз. А всего с 1980 года в мире они выросли в два с половиной раза благодаря технологическому прогрессу и повышению нефтеотдачи", — пояснил эксперт. Из последних открытий — Гайана, где добыча началась только в 2019 году, а крупные запасы были обнаружены в 2015-2016 годах. Но уже сейчас страна рассматривается в числе драйверов роста всей мировой добычи нефти, добавил он. При этом Белогорьев уточнил, что доля экономически рентабельных запасов такой нефти постепенно снижается, растет себестоимость, добыча становится сложнее, и это влияет на цены. Но поскольку число поставщиков увеличивается, то конкуренция на рынке тоже растет, что сдерживает потенциальный рост цен, уточнил специалист.

https://ria.ru/20240829/forum-1969132012.html

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цены на нефть, сша, венесуэла, гайана, в мире