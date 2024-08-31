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Военнослужащих группировки "Центр" наградили орденами Мужества

Военнослужащих группировки "Центр" наградили орденами Мужества - РИА Новости, 31.08.2024

Военнослужащих группировки "Центр" наградили орденами Мужества

Военнослужащих группировки войск "Центр" наградили орденами Мужества за уничтожение бронетранспортера Kirpi ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T05:12

2024-08-31T05:12

2024-08-31T05:12

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ЛУГАНСК, 31 авг - РИА Новости. Военнослужащих группировки войск "Центр" наградили орденами Мужества за уничтожение бронетранспортера Kirpi ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Подразделения группировки российских войск "Центр" ранее освободили населенный пункт Новожеланное в ДНР. "Военнослужащие штурмового подразделения танковой дивизии группировки войск "Центр" за уничтожение турецкого бронетранспортера BMC Kirpi на авдеевском направлении зоны СВО были удостоены высокой государственной награды – ордена Мужества", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что торжественная церемония была проведена на передовом пункте управления. Ордена Мужества военнослужащим вручил командир танковой дивизии гвардии полковник Александр Нилов, он поблагодарил военнослужащих за проделанную работу и выразил слова признательности за смелость и решительность в ходе выполнения боевых задач. Сообщается, что бойцам были выданы отпускные билеты, они в кротчайшее время поедут в отпуск к своим родным и близким. "На дорогу вышел, прицелился промеж фар и выстрелил из гранатомета РПГ-26. Она по инерции, бронетехника, проехала, может быть, метров 15 еще. Когда остановилась, мы пулеметом по ней отработали еще", - рассказал гранатометчик с позывным "Крым", остановивший турецкий БТР выстрелом из РПГ-26.

https://ria.ru/20240831/krakh-1969623804.html

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безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф