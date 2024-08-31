https://ria.ru/20240831/nagrazhdenie-1969625282.html
Военнослужащих группировки "Центр" наградили орденами Мужества
Военнослужащих группировки "Центр" наградили орденами Мужества - РИА Новости, 31.08.2024
Военнослужащих группировки "Центр" наградили орденами Мужества
Военнослужащих группировки войск "Центр" наградили орденами Мужества за уничтожение бронетранспортера Kirpi ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T05:12
2024-08-31T05:12
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ЛУГАНСК, 31 авг - РИА Новости. Военнослужащих группировки войск "Центр" наградили орденами Мужества за уничтожение бронетранспортера Kirpi ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Подразделения группировки российских войск "Центр" ранее освободили населенный пункт Новожеланное в ДНР. "Военнослужащие штурмового подразделения танковой дивизии группировки войск "Центр" за уничтожение турецкого бронетранспортера BMC Kirpi на авдеевском направлении зоны СВО были удостоены высокой государственной награды – ордена Мужества", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что торжественная церемония была проведена на передовом пункте управления. Ордена Мужества военнослужащим вручил командир танковой дивизии гвардии полковник Александр Нилов, он поблагодарил военнослужащих за проделанную работу и выразил слова признательности за смелость и решительность в ходе выполнения боевых задач. Сообщается, что бойцам были выданы отпускные билеты, они в кротчайшее время поедут в отпуск к своим родным и близким. "На дорогу вышел, прицелился промеж фар и выстрелил из гранатомета РПГ-26. Она по инерции, бронетехника, проехала, может быть, метров 15 еще. Когда остановилась, мы пулеметом по ней отработали еще", - рассказал гранатометчик с позывным "Крым", остановивший турецкий БТР выстрелом из РПГ-26.
https://ria.ru/20240831/krakh-1969623804.html
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безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Военнослужащих группировки "Центр" наградили орденами Мужества
Бойцов группировки "Центр" наградили орденами Мужества за уничтожение БТР ВСУ
ЛУГАНСК, 31 авг - РИА Новости. Военнослужащих группировки войск "Центр" наградили орденами Мужества за уничтожение бронетранспортера Kirpi ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Подразделения группировки российских войск "Центр" ранее освободили населенный пункт Новожеланное в ДНР
.
"Военнослужащие штурмового подразделения танковой дивизии группировки войск "Центр" за уничтожение турецкого бронетранспортера BMC Kirpi на авдеевском направлении зоны СВО были удостоены высокой государственной награды – ордена Мужества", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что торжественная церемония была проведена на передовом пункте управления. Ордена Мужества военнослужащим вручил командир танковой дивизии гвардии полковник Александр Нилов, он поблагодарил военнослужащих за проделанную работу и выразил слова признательности за смелость и решительность в ходе выполнения боевых задач. Сообщается, что бойцам были выданы отпускные билеты, они в кротчайшее время поедут в отпуск к своим родным и близким.
"На дорогу вышел, прицелился промеж фар и выстрелил из гранатомета РПГ-26. Она по инерции, бронетехника, проехала, может быть, метров 15 еще. Когда остановилась, мы пулеметом по ней отработали еще", - рассказал гранатометчик с позывным "Крым", остановивший турецкий БТР выстрелом из РПГ-26.