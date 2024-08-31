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В центре Донецка появился мурал в поддержку жителей Курской области - РИА Новости, 31.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:13 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/mural-1969686540.html
В центре Донецка появился мурал в поддержку жителей Курской области
В центре Донецка появился мурал в поддержку жителей Курской области - РИА Новости, 31.08.2024
В центре Донецка появился мурал в поддержку жителей Курской области
В центре Донецка появился новый мурал в поддержку жителей Курской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T15:13
2024-08-31T15:13
специальная военная операция на украине
россия
курская область
курск
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
донецк
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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. В центре Донецка появился новый мурал в поддержку жителей Курской области, передает корреспондент РИА Новости. Мурал с надписью "Курск, Донецк с тобой!" нарисован на одном из зданий по центральной улице Артема. На нем изображены символ Курска - соловей, которого в руках держит военнослужащий, и один из символов Донецка - розы. Главный художник проекта Владислав Степной рассказал РИА Новости, что рисунок символизирует поддержку и солидарность двух регионов России. "За моей спиной картина, на которой изображен боец "Дикой дивизии Донбасса". Он держит в руках соловья, которого оберегает, защищает и укутывает своим теплом. Соловьи — это символ Курска. И также на мурале изображены розы, как символ Донецка. И эти два символа являются знаком солидарности между нашими регионами. Это значит то, что мы должны друг друга поддерживать в сложные времена", - сказал художник. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240830/kursk-1969326854.html
https://ria.ru/20240610/donetsk-1951975376.html
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россия, курская область, курск, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, донецк
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Курск, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Донецк
В центре Донецка появился мурал в поддержку жителей Курской области

В центре Донецка открылся мурал с надписью "Курск, Донецк с тобой"

© РИА НовостиМурал с надписью "Курск, Донецк с тобой!" на одном из зданий по центральной улице Артема
Мурал с надписью Курск, Донецк с тобой! на одном из зданий по центральной улице Артема - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости
Мурал с надписью "Курск, Донецк с тобой!" на одном из зданий по центральной улице Артема
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. В центре Донецка появился новый мурал в поддержку жителей Курской области, передает корреспондент РИА Новости.
Мурал с надписью "Курск, Донецк с тобой!" нарисован на одном из зданий по центральной улице Артема. На нем изображены символ Курска - соловей, которого в руках держит военнослужащий, и один из символов Донецка - розы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Курск на стероидах: Киев теперь нацелился на всю Россию
30 августа, 08:00
Главный художник проекта Владислав Степной рассказал РИА Новости, что рисунок символизирует поддержку и солидарность двух регионов России.
«
"За моей спиной картина, на которой изображен боец "Дикой дивизии Донбасса". Он держит в руках соловья, которого оберегает, защищает и укутывает своим теплом. Соловьи — это символ Курска. И также на мурале изображены розы, как символ Донецка. И эти два символа являются знаком солидарности между нашими регионами. Это значит то, что мы должны друг друга поддерживать в сложные времена", - сказал художник.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Мурал Дончанка в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
В центре Донецка появился мурал с цитатой Путина
10 июня, 15:48
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьКурскВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныДонецк
 
 
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