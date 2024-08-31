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Российские мотострелки уничтожили технику и пехоту ВСУ на Купянском участке
Российские мотострелки уничтожили технику и пехоту ВСУ на Купянском участке - РИА Новости, 31.08.2024
Российские мотострелки уничтожили технику и пехоту ВСУ на Купянском участке
Мотострелки российской группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные наблюдательные пункты и группу пехоты ВСУ на купянском участке фронта, сообщили... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T05:05
2024-08-31T05:05
2024-08-31T05:05
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ЛУГАНСК, 31 авг - РИА Новости. Мотострелки российской группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные наблюдательные пункты и группу пехоты ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Ранее в МО РФ заявили, что военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили за прошедшую неделю населенные пункты Стельмаховка в ЛНР и Синьковка в Харьковской области. "Бронегруппа на боевых машинах пехоты БМП-3, оказывая огневую поддержку при ведении боевых действий мотострелковых подразделений в своей зоне ответственности на одном из направлений в зоне СВО, уничтожила замаскированные наблюдательные пункты, на которых противник вел разведку за передним краем наших войск, а также скопление живой силы ВСУ", - заявили в МО.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, БМП-3, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские мотострелки уничтожили технику и пехоту ВСУ на Купянском участке
МО: мотострелки уничтожили наблюдательные пункты ВСУ на Купянском участке фронта