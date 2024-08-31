https://ria.ru/20240831/motostrelki-1969624797.html

Российские мотострелки уничтожили технику и пехоту ВСУ на Купянском участке

Российские мотострелки уничтожили технику и пехоту ВСУ на Купянском участке - РИА Новости, 31.08.2024

Российские мотострелки уничтожили технику и пехоту ВСУ на Купянском участке

Мотострелки российской группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные наблюдательные пункты и группу пехоты ВСУ на купянском участке фронта, сообщили... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T05:05

2024-08-31T05:05

2024-08-31T05:05

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

харьковская область

вооруженные силы украины

бмп-3

безопасность

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 31 авг - РИА Новости. Мотострелки российской группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные наблюдательные пункты и группу пехоты ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Ранее в МО РФ заявили, что военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили за прошедшую неделю населенные пункты Стельмаховка в ЛНР и Синьковка в Харьковской области. "Бронегруппа на боевых машинах пехоты БМП-3, оказывая огневую поддержку при ведении боевых действий мотострелковых подразделений в своей зоне ответственности на одном из направлений в зоне СВО, уничтожила замаскированные наблюдательные пункты, на которых противник вел разведку за передним краем наших войск, а также скопление живой силы ВСУ", - заявили в МО.

https://ria.ru/20240831/krakh-1969623804.html

россия

луганская народная республика

харьковская область

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россия, луганская народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины, бмп-3, безопасность, вооруженные силы рф