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Российские мотострелки уничтожили технику и пехоту ВСУ на Купянском участке - РИА Новости, 31.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/motostrelki-1969624797.html
Российские мотострелки уничтожили технику и пехоту ВСУ на Купянском участке
Российские мотострелки уничтожили технику и пехоту ВСУ на Купянском участке - РИА Новости, 31.08.2024
Российские мотострелки уничтожили технику и пехоту ВСУ на Купянском участке
Мотострелки российской группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные наблюдательные пункты и группу пехоты ВСУ на купянском участке фронта, сообщили... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T05:05
2024-08-31T05:05
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
харьковская область
вооруженные силы украины
бмп-3
безопасность
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 31 авг - РИА Новости. Мотострелки российской группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные наблюдательные пункты и группу пехоты ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Ранее в МО РФ заявили, что военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили за прошедшую неделю населенные пункты Стельмаховка в ЛНР и Синьковка в Харьковской области. "Бронегруппа на боевых машинах пехоты БМП-3, оказывая огневую поддержку при ведении боевых действий мотострелковых подразделений в своей зоне ответственности на одном из направлений в зоне СВО, уничтожила замаскированные наблюдательные пункты, на которых противник вел разведку за передним краем наших войск, а также скопление живой силы ВСУ", - заявили в МО.
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россия, луганская народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины, бмп-3, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, БМП-3, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские мотострелки уничтожили технику и пехоту ВСУ на Купянском участке

МО: мотострелки уничтожили наблюдательные пункты ВСУ на Купянском участке фронта

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийская БМП-3 в зоне спецоперации
Российская БМП-3 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российская БМП-3 в зоне спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 31 авг - РИА Новости. Мотострелки российской группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные наблюдательные пункты и группу пехоты ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Ранее в МО РФ заявили, что военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили за прошедшую неделю населенные пункты Стельмаховка в ЛНР и Синьковка в Харьковской области.
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
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"Бронегруппа на боевых машинах пехоты БМП-3, оказывая огневую поддержку при ведении боевых действий мотострелковых подразделений в своей зоне ответственности на одном из направлений в зоне СВО, уничтожила замаскированные наблюдательные пункты, на которых противник вел разведку за передним краем наших войск, а также скопление живой силы ВСУ", - заявили в МО.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаХарьковская областьВооруженные силы УкраиныБМП-3БезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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