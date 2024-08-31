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В Москве арестовали женщину за продажу наркотиков в ПВЗ маркетплейса
В Москве арестовали женщину за продажу наркотиков в ПВЗ маркетплейса - РИА Новости, 31.08.2024
В Москве арестовали женщину за продажу наркотиков в ПВЗ маркетплейса
Суд заключил под стражу Тормосину Анастасию за продажу наркотических средств в пункте выдачи маркетплейса в Москве, сообщается в Telegram-канале судов общей... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T22:03
2024-08-31T22:03
2024-08-31T22:03
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Суд заключил под стражу Тормосину Анастасию за продажу наркотических средств в пункте выдачи маркетплейса в Москве, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы. "Постановлением Чертановского районного суда города Москвы Тормосиной Анастасии Сергеевне избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 30 октября 2024 года. Тормосина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 п. "г" 4. 4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества)", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве арестовали женщину за продажу наркотиков в ПВЗ маркетплейса
В Москве арестовали женщину за продажу наркотиков в пункте выдачи маркетплейса