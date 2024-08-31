Рейтинг@Mail.ru
В Москве арестовали женщину за продажу наркотиков в ПВЗ маркетплейса - РИА Новости, 31.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:03 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/moskva-1969743889.html
В Москве арестовали женщину за продажу наркотиков в ПВЗ маркетплейса
В Москве арестовали женщину за продажу наркотиков в ПВЗ маркетплейса - РИА Новости, 31.08.2024
В Москве арестовали женщину за продажу наркотиков в ПВЗ маркетплейса
Суд заключил под стражу Тормосину Анастасию за продажу наркотических средств в пункте выдачи маркетплейса в Москве, сообщается в Telegram-канале судов общей... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T22:03
2024-08-31T22:03
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/64/1561866479_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_de1e7bb92379ecdede0bef527b3acf43.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Суд заключил под стражу Тормосину Анастасию за продажу наркотических средств в пункте выдачи маркетплейса в Москве, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы. "Постановлением Чертановского районного суда города Москвы Тормосиной Анастасии Сергеевне избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 30 октября 2024 года. Тормосина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 п. "г" 4. 4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240805/otravlenie-1964280852.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/64/1561866479_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_62b21be34c266269ef1c23c27959d5c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве арестовали женщину за продажу наркотиков в ПВЗ маркетплейса

В Москве арестовали женщину за продажу наркотиков в пункте выдачи маркетплейса

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Суд заключил под стражу Тормосину Анастасию за продажу наркотических средств в пункте выдачи маркетплейса в Москве, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
«
"Постановлением Чертановского районного суда города Москвы Тормосиной Анастасии Сергеевне избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 30 октября 2024 года. Тормосина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 п. "г" 4. 4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества)", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
СК проведет проверку после отравления ребенка наркотиком в Нижнем Новгороде
5 августа, 22:28
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала