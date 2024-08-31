https://ria.ru/20240831/moskva-1969743889.html

В Москве арестовали женщину за продажу наркотиков в ПВЗ маркетплейса

В Москве арестовали женщину за продажу наркотиков в ПВЗ маркетплейса - РИА Новости, 31.08.2024

В Москве арестовали женщину за продажу наркотиков в ПВЗ маркетплейса

Суд заключил под стражу Тормосину Анастасию за продажу наркотических средств в пункте выдачи маркетплейса в Москве, сообщается в Telegram-канале судов общей... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T22:03

2024-08-31T22:03

2024-08-31T22:03

происшествия

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/64/1561866479_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_de1e7bb92379ecdede0bef527b3acf43.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Суд заключил под стражу Тормосину Анастасию за продажу наркотических средств в пункте выдачи маркетплейса в Москве, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы. "Постановлением Чертановского районного суда города Москвы Тормосиной Анастасии Сергеевне избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 30 октября 2024 года. Тормосина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 п. "г" 4. 4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240805/otravlenie-1964280852.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия