https://ria.ru/20240831/moskva-1969738782.html

В Москве легковушка въехала в мачту городского освещения

В Москве легковушка въехала в мачту городского освещения - РИА Новости, 31.08.2024

В Москве легковушка въехала в мачту городского освещения

Водитель легкового автомобиля въехал в мачту городского освещения на Беговой улице в Москве, движение в районе ДТП затруднено, сообщает столичный дептранс. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T21:13

2024-08-31T21:13

2024-08-31T21:13

происшествия

москва

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля въехал в мачту городского освещения на Беговой улице в Москве, движение в районе ДТП затруднено, сообщает столичный дептранс. "На Беговой улице в районе дома 20к1 водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил столкновение с мачтой городского освещения. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20240831/tonnel-1969655049.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва