https://ria.ru/20240831/moskva-1969738782.html
В Москве легковушка въехала в мачту городского освещения
В Москве легковушка въехала в мачту городского освещения - РИА Новости, 31.08.2024
В Москве легковушка въехала в мачту городского освещения
Водитель легкового автомобиля въехал в мачту городского освещения на Беговой улице в Москве, движение в районе ДТП затруднено, сообщает столичный дептранс. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T21:13
2024-08-31T21:13
2024-08-31T21:13
происшествия
москва
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля въехал в мачту городского освещения на Беговой улице в Москве, движение в районе ДТП затруднено, сообщает столичный дептранс. "На Беговой улице в районе дома 20к1 водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил столкновение с мачтой городского освещения. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
В Москве легковушка въехала в мачту городского освещения
На Беговой улице в Москве легковушка въехала в мачту городского освещения