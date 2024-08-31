https://ria.ru/20240831/moskva-1969664122.html

В Москве маленький ребенок выпал из окна восьмого этажа

В Москве маленький ребенок выпал из окна восьмого этажа - РИА Новости, 31.08.2024

В Москве маленький ребенок выпал из окна восьмого этажа

Годовалый ребенок выпал из окна квартиры восьмого этажа жилого дома на улице Белореченская в Москве, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T12:52

2024-08-31T12:52

2024-08-31T12:59

происшествия

москва

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Годовалый ребенок выпал из окна квартиры восьмого этажа жилого дома на улице Белореченская в Москве, сообщает столичная прокуратура. "Из окна квартиры восьмого этажа жилого дома на улице Белореченская выпала годовалая девочка. Малолетней 2023 года рождения оказывается экстренная медицинская помощь. Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240707/rebenok-1958039462.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва