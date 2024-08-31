https://ria.ru/20240831/moskva-1969664122.html
В Москве маленький ребенок выпал из окна восьмого этажа
В Москве маленький ребенок выпал из окна восьмого этажа - РИА Новости, 31.08.2024
В Москве маленький ребенок выпал из окна восьмого этажа
Годовалый ребенок выпал из окна квартиры восьмого этажа жилого дома на улице Белореченская в Москве, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T12:52
2024-08-31T12:52
2024-08-31T12:59
происшествия
москва
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Годовалый ребенок выпал из окна квартиры восьмого этажа жилого дома на улице Белореченская в Москве, сообщает столичная прокуратура. "Из окна квартиры восьмого этажа жилого дома на улице Белореченская выпала годовалая девочка. Малолетней 2023 года рождения оказывается экстренная медицинская помощь. Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240707/rebenok-1958039462.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве маленький ребенок выпал из окна восьмого этажа
На улице Белореченская в Москве годовалая девочка выпала из окна восьмого этажа