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В Лефортовском тоннеле в Москве произошло массовое ДТП - РИА Новости, 31.08.2024
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11:05 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/moskva-1969651455.html
В Лефортовском тоннеле в Москве произошло массовое ДТП
В Лефортовском тоннеле в Москве произошло массовое ДТП - РИА Новости, 31.08.2024
В Лефортовском тоннеле в Москве произошло массовое ДТП
Массовое ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Лефортовском тоннеле в Москве, движение по внешней стороне ТТК затруднено, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T11:05
2024-08-31T11:05
происшествия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Массовое ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Лефортовском тоннеле в Москве, движение по внешней стороне ТТК затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "В Лефортовском тоннеле столкнулись четыре автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение по внешней стороне ТТК затруднено, заняты две полосы из трех.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Лефортовском тоннеле в Москве произошло массовое ДТП

В Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись четыре автомобиля

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛефортовский тоннель
Лефортовский тоннель - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Лефортовский тоннель. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Массовое ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Лефортовском тоннеле в Москве, движение по внешней стороне ТТК затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"В Лефортовском тоннеле столкнулись четыре автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение по внешней стороне ТТК затруднено, заняты две полосы из трех.
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