https://ria.ru/20240831/moskva-1969651455.html
В Лефортовском тоннеле в Москве произошло массовое ДТП
В Лефортовском тоннеле в Москве произошло массовое ДТП - РИА Новости, 31.08.2024
В Лефортовском тоннеле в Москве произошло массовое ДТП
Массовое ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Лефортовском тоннеле в Москве, движение по внешней стороне ТТК затруднено, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T11:05
2024-08-31T11:05
2024-08-31T11:05
происшествия
москва
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Массовое ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Лефортовском тоннеле в Москве, движение по внешней стороне ТТК затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "В Лефортовском тоннеле столкнулись четыре автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение по внешней стороне ТТК затруднено, заняты две полосы из трех.
https://ria.ru/20231006/dtp-1900846862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Лефортовском тоннеле в Москве произошло массовое ДТП
В Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись четыре автомобиля