https://ria.ru/20240831/moskva-1969651455.html

В Лефортовском тоннеле в Москве произошло массовое ДТП

В Лефортовском тоннеле в Москве произошло массовое ДТП - РИА Новости, 31.08.2024

В Лефортовском тоннеле в Москве произошло массовое ДТП

Массовое ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Лефортовском тоннеле в Москве, движение по внешней стороне ТТК затруднено, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T11:05

2024-08-31T11:05

2024-08-31T11:05

происшествия

москва

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Массовое ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Лефортовском тоннеле в Москве, движение по внешней стороне ТТК затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "В Лефортовском тоннеле столкнулись четыре автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение по внешней стороне ТТК затруднено, заняты две полосы из трех.

https://ria.ru/20231006/dtp-1900846862.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва