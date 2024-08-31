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Московский транспорт подготовил программу для детей к началу учебного года - РИА Новости, 31.08.2024
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10:07 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/moskva-1969643514.html
Московский транспорт подготовил программу для детей к началу учебного года
Московский транспорт подготовил программу для детей к началу учебного года - РИА Новости, 31.08.2024
Московский транспорт подготовил программу для детей к началу учебного года
Московский транспорт подготовил программу и подарки для маленьких пассажиров к началу учебного года, мероприятия пройдут на Северном и Южном речных вокзалах, в... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T10:07
2024-08-31T10:07
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сергей собянин
"сокольники"
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Московский транспорт подготовил программу и подарки для маленьких пассажиров к началу учебного года, мероприятия пройдут на Северном и Южном речных вокзалах, в парке "Сокольники" и Центральном детском магазине на Лубянке, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "К началу учебного года Московский транспорт подготовил интересную программу для маленьких пассажиров. Приглашаем всех на наши мероприятия. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы участвуем в государственных и городских праздниках и важных событиях", — рассказал Ликсутов. По его словам, Северный и Южный речные вокзалы станут главными площадками этого дня. Здесь пройдут мастер-классы, интерактивный музыкальный спектакль, организуют творческие мастерские. А в парке "Сокольники" будет работать мобильная учебная лаборатория Организатора перевозок. Контролеры вместе с сотрудниками ГАИ расскажут детям о правилах поведения на дороге и в транспорте и вручат ребятам эксклюзивные подарки. "В ЦДМ пройдет проекционное шоу с детскими героями Московского транспорта. На стойках "Живое общение" станций метро "Курская", "Парк культуры" и "Площадь революции" дети смогут получить подарки: мелки, раскраски, стикерпаки с детскими героями Московского транспорта и другие. Также Электробусик будет раздавать памятные сувениры. Ищите его электробусном маршруте М3", - добавил заммэра.
https://ria.ru/20230906/shkoly-1894077587.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, максим ликсутов , сергей собянин, "сокольники", гибдд мвд рф
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, "Сокольники", ГИБДД МВД РФ
Московский транспорт подготовил программу для детей к началу учебного года

Московский транспорт подготовил подарки для детей к началу учебного года

© Фото : Пресс-службы правительства Тверской областиДень знаний
День знаний - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Фото : Пресс-службы правительства Тверской области
День знаний. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Московский транспорт подготовил программу и подарки для маленьких пассажиров к началу учебного года, мероприятия пройдут на Северном и Южном речных вокзалах, в парке "Сокольники" и Центральном детском магазине на Лубянке, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"К началу учебного года Московский транспорт подготовил интересную программу для маленьких пассажиров. Приглашаем всех на наши мероприятия. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы участвуем в государственных и городских праздниках и важных событиях", — рассказал Ликсутов.
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По его словам, Северный и Южный речные вокзалы станут главными площадками этого дня. Здесь пройдут мастер-классы, интерактивный музыкальный спектакль, организуют творческие мастерские. А в парке "Сокольники" будет работать мобильная учебная лаборатория Организатора перевозок. Контролеры вместе с сотрудниками ГАИ расскажут детям о правилах поведения на дороге и в транспорте и вручат ребятам эксклюзивные подарки.
"В ЦДМ пройдет проекционное шоу с детскими героями Московского транспорта. На стойках "Живое общение" станций метро "Курская", "Парк культуры" и "Площадь революции" дети смогут получить подарки: мелки, раскраски, стикерпаки с детскими героями Московского транспорта и другие. Также Электробусик будет раздавать памятные сувениры. Ищите его электробусном маршруте М3", - добавил заммэра.
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ОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваМаксим ЛиксутовСергей Собянин"Сокольники"ГИБДД МВД РФ
 
 
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