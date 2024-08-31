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Стояногло: власти Молдавии игнорируют нейтральный статус страны - РИА Новости, 31.08.2024
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11:58 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/moldaviya-1969656430.html
Стояногло: власти Молдавии игнорируют нейтральный статус страны
Стояногло: власти Молдавии игнорируют нейтральный статус страны - РИА Новости, 31.08.2024
Стояногло: власти Молдавии игнорируют нейтральный статус страны
Президент Молдавии Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) проводят милитаристскую политику, игнорируя нейтральный статус страны, заявил... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T11:58
2024-08-31T11:58
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КИШИНЕВ, 31 авг – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) проводят милитаристскую политику, игнорируя нейтральный статус страны, заявил экс-генпрокурор и кандидат в президенты от оппозиции Александр Стояногло. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти ПДС, неформальным лидером которой является президент Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. "Власти в Кишиневе, Санду и ПДС продолжают милитаристскую политику. У нас в Конституции прописан нейтральный статус. Но руководство страны рьяно поддерживает одну из сторон конфликта на Украине, подливая этим масла в огонь", – отметил Стояногло в эфире телеканала TVC 21. На вопрос о возможной угрозе со стороны России в контексте украинского конфликта Стояногло ответил отрицательно, отвергнув эти опасения. По его словам, он не видит никакой опасности "вторжения" РФ. "Для этого нет абсолютно никаких предпосылок, ни политических, ни экономических, ни других. Единственное, что меня беспокоит, – чтобы нас не втянули в этот конфликт", – подчеркнул экс-генпрокурор. Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая действующего главу государства Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.
https://ria.ru/20240424/gutsul-1941979292.html
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в мире, молдавия, россия, сша, майя санду, нато
В мире, Молдавия, Россия, США, Майя Санду, НАТО
Стояногло: власти Молдавии игнорируют нейтральный статус страны

Экс-генпрокурор Стояногло: Санду и власти игнорируют нейтральный статус Молдавии

© Sputnik / Rodion ProcaАлександр Стояногло
Александр Стояногло - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Sputnik / Rodion Proca
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КИШИНЕВ, 31 авг – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) проводят милитаристскую политику, игнорируя нейтральный статус страны, заявил экс-генпрокурор и кандидат в президенты от оппозиции Александр Стояногло.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти ПДС, неформальным лидером которой является президент Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
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"Власти в Кишиневе, Санду и ПДС продолжают милитаристскую политику. У нас в Конституции прописан нейтральный статус. Но руководство страны рьяно поддерживает одну из сторон конфликта на Украине, подливая этим масла в огонь", – отметил Стояногло в эфире телеканала TVC 21.
На вопрос о возможной угрозе со стороны России в контексте украинского конфликта Стояногло ответил отрицательно, отвергнув эти опасения.
По его словам, он не видит никакой опасности "вторжения" РФ. "Для этого нет абсолютно никаких предпосылок, ни политических, ни экономических, ни других. Единственное, что меня беспокоит, – чтобы нас не втянули в этот конфликт", – подчеркнул экс-генпрокурор.
Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая действующего главу государства Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.
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