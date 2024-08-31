https://ria.ru/20240831/moldavija-1969699643.html

Блок "Победа" требует от Румынии гарантии невмешательства в дела Молдавии

Блок "Победа" требует от Румынии гарантии невмешательства в дела Молдавии - РИА Новости, 31.08.2024

Блок "Победа" требует от Румынии гарантии невмешательства в дела Молдавии

Оппозиционный блок "Победа" в Молдавии призвал президента Румынии Клауса Йоханниса дать гарантии, что Румыния не планирует аннексию республики. Об этом... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T16:37

2024-08-31T16:37

2024-08-31T16:37

в мире

молдавия

румыния

кишинев

клаус йоханнис

майя санду

блок "победа"

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КИШИНЕВ, 31 авг - РИА Новости. Оппозиционный блок "Победа" в Молдавии призвал президента Румынии Клауса Йоханниса дать гарантии, что Румыния не планирует аннексию республики. Об этом говорится в заявлении блока "Победа", которое опубликовано в Telegram-канале политсилы.Йоханнис прибыл в Кишинев в субботу по приглашению президента Молдавии Майи Санду, чтобы отметить День родного языка. В ходе встречи лидеры двух стран подписали соглашение о сотрудничестве в борьбе с гибридными угрозами и дезинформацией. Также Румыния подтвердила свою поддержку Молдавии в вопросе вступления в Европейский союз и в сферах энергетической безопасности и модернизации инфраструктуры. "Мы требуем от господина Йоханниса открытого признания Молдавии свободной суверенной страной и подтверждения, что у Румынии нет планов по ее присоединению. Мы также настаиваем на признании молдавского языка и уважении к нашей самостоятельной истории и культуре", - говорится в заявлении. Оппозиционеры подчеркнули, что День родного языка имеет особое значение для молдаван, и напомнили о частых заявлениях румынских политиков о возможности "присоединения" Молдавии к Румынии. "Отсутствие публичных и четких ответов со стороны румынского лидера будет расценено блоком "Победа" и гражданами Молдавии как подтверждение вышеуказанных планов по аннексии нашей страны и уничтожению молдавской идентичности", - говорится в заявлении политсилы. В марте прошлого года парламент республики переименовал государственный язык из молдавского в румынский. Согласно новому законопроекту, слова "молдавский язык" были заменены на "румынский язык" в Конституции, хотя обычно для таких изменений требуется референдум. Оппозиция оспорила это решение в конституционном суде, который признал его законным. Конституционный суд Молдавии в 2013 году постановил, что государственным языком в республике является румынский, несмотря на то что в Конституции указан молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости, где указано, что государственным языком является румынский, имеет преимущество над конституцией. По данным соцопросов, большинство жителей Молдовы против объединения с Румынией. Согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, только 8% избирателей поддержали бы президента, стремящегося к объединению.

https://ria.ru/20231105/moldaviya-1907586648.html

https://ria.ru/20240515/moldavia-1946226635.html

молдавия

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кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, румыния, кишинев, клаус йоханнис, майя санду, блок "победа"