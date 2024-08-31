Молдавия активно вооружается против народа ПМР, считает эксперт
Глава СПАПП Чебан: Молдавия активно вооружается против народа Приднестровья
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Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости. Молдавия активно вооружается против народа непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР), считает председатель союза промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья (СПАПП) Юрий Чебан.
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"Против кого они (Молдавия ред.) вооружаются? Давайте конкретно вопрос зададим и откроем забрало. Против Украины? Дружественная страна. Против России? Но они не граничат с Российской Федерацией. Естественно, против народа Приднестровья. Это четким, конкретным текстом можно сказать", - сказал Чебан в эфире телеканала "ТСВ".
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Эксперт также обратил внимание на то, что у Молдавии и НАТО действует соглашение по взаимоотношениям, согласно которому страна в нейтральном статусе по конституции постоянно принимает участие в различного рода военных учениях. По его словам, маневры часто проходят буквально на границе с Приднестровьем.
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"А стоит ли Молдове сейчас против Приднестровья вот таким образом себя вести? С одной стороны и они бы не хотели себя так вести по отношению к народу Приднестровья, вооружаясь, а с другой стороны, я вам откровенно хочу сказать, что поставлена задача со стороны кураторов Республики Молдова создать еще один эпицентр напряженности против Российской Федерации помимо украинского центра напряженности. И это нужно четко и конкретно говорить", - отметил Чебан.
Эксперт добавил, что народ Молдавии войны не хочет. Он отметил, что молдавские власти сейчас несамостоятельные, а государство находится под внешнем управлением.
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"Мы даже идем на определённые уступки, но в переговорном процессе мы стараемся не допустить тех горячих моментов, которые могут привести к более жесткому противостоянию между двумя берегами Днестра. И это правильно", - подытожил Чебан.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.