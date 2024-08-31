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Молдавия активно вооружается против народа ПМР, считает эксперт - РИА Новости, 31.08.2024
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14:46 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/moldavija-1969681651.html
Молдавия активно вооружается против народа ПМР, считает эксперт
Молдавия активно вооружается против народа ПМР, считает эксперт - РИА Новости, 31.08.2024
Молдавия активно вооружается против народа ПМР, считает эксперт
Молдавия активно вооружается против народа непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР), считает председатель союза промышленников, аграриев и... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T14:46
2024-08-31T14:46
молдавия
румыния
украина
майя санду
нато
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ТИРАСПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости. Молдавия активно вооружается против народа непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР), считает председатель союза промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья (СПАПП) Юрий Чебан. "Против кого они (Молдавия ред.) вооружаются? Давайте конкретно вопрос зададим и откроем забрало. Против Украины? Дружественная страна. Против России? Но они не граничат с Российской Федерацией. Естественно, против народа Приднестровья. Это четким, конкретным текстом можно сказать", - сказал Чебан в эфире телеканала "ТСВ". Эксперт также обратил внимание на то, что у Молдавии и НАТО действует соглашение по взаимоотношениям, согласно которому страна в нейтральном статусе по конституции постоянно принимает участие в различного рода военных учениях. По его словам, маневры часто проходят буквально на границе с Приднестровьем. "А стоит ли Молдове сейчас против Приднестровья вот таким образом себя вести? С одной стороны и они бы не хотели себя так вести по отношению к народу Приднестровья, вооружаясь, а с другой стороны, я вам откровенно хочу сказать, что поставлена задача со стороны кураторов Республики Молдова создать еще один эпицентр напряженности против Российской Федерации помимо украинского центра напряженности. И это нужно четко и конкретно говорить", - отметил Чебан. Эксперт добавил, что народ Молдавии войны не хочет. Он отметил, что молдавские власти сейчас несамостоятельные, а государство находится под внешнем управлением. "Мы даже идем на определённые уступки, но в переговорном процессе мы стараемся не допустить тех горячих моментов, которые могут привести к более жесткому противостоянию между двумя берегами Днестра. И это правильно", - подытожил Чебан. Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240829/bezhentsy-1969310699.html
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молдавия, румыния, украина, майя санду, нато
Молдавия, Румыния, Украина, Майя Санду, НАТО
Молдавия активно вооружается против народа ПМР, считает эксперт

Глава СПАПП Чебан: Молдавия активно вооружается против народа Приднестровья

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии во время акции в Кишиневе
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости. Молдавия активно вооружается против народа непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР), считает председатель союза промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья (СПАПП) Юрий Чебан.
«
"Против кого они (Молдавия ред.) вооружаются? Давайте конкретно вопрос зададим и откроем забрало. Против Украины? Дружественная страна. Против России? Но они не граничат с Российской Федерацией. Естественно, против народа Приднестровья. Это четким, конкретным текстом можно сказать", - сказал Чебан в эфире телеканала "ТСВ".
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Эксперт также обратил внимание на то, что у Молдавии и НАТО действует соглашение по взаимоотношениям, согласно которому страна в нейтральном статусе по конституции постоянно принимает участие в различного рода военных учениях. По его словам, маневры часто проходят буквально на границе с Приднестровьем.
«
"А стоит ли Молдове сейчас против Приднестровья вот таким образом себя вести? С одной стороны и они бы не хотели себя так вести по отношению к народу Приднестровья, вооружаясь, а с другой стороны, я вам откровенно хочу сказать, что поставлена задача со стороны кураторов Республики Молдова создать еще один эпицентр напряженности против Российской Федерации помимо украинского центра напряженности. И это нужно четко и конкретно говорить", - отметил Чебан.
Эксперт добавил, что народ Молдавии войны не хочет. Он отметил, что молдавские власти сейчас несамостоятельные, а государство находится под внешнем управлением.
«
"Мы даже идем на определённые уступки, но в переговорном процессе мы стараемся не допустить тех горячих моментов, которые могут привести к более жесткому противостоянию между двумя берегами Днестра. И это правильно", - подытожил Чебан.
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Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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