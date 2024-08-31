https://ria.ru/20240831/miroshnik-1969688726.html

Мирошник назвал удар ВСУ по Белгороду кровавым действием

Мирошник назвал удар ВСУ по Белгороду кровавым действием - РИА Новости, 31.08.2024

Мирошник назвал удар ВСУ по Белгороду кровавым действием

Удар ВСУ по Белгороду — целенаправленное кровавое антигуманное действие с заранее прогнозируемым эффектом, Киев рассчитывал на шокирующее воздействие на... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T15:23

2024-08-31T15:23

2024-08-31T15:30

белгород

белгородский район

киев

родион мирошник

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Удар ВСУ по Белгороду — целенаправленное кровавое антигуманное действие с заранее прогнозируемым эффектом, Киев рассчитывал на шокирующее воздействие на население региона, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале. "Учитывая отсутствие любых военных или стратегических объектов в этой зоне, нацисты рассчитывали на шокирующее воздействие на население региона", — написал Мирошник. Он назвал удар киевского режима целенаправленным кровавым антигуманным действием с заранее прогнозируемым эффектом. "Это один из самых кровавых ударов ВСУ по гражданскому объекту за последние недели. Удар наносили вечером по спальному кварталу с большим числом мирного населения с преднамеренным ожиданием большого числа жертв среди гражданских", — отметил посол. В пятницу вечером губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Позднее он добавил, что обстрел велся из РСЗО Vampire. Из-за атаки погибли пять человек, 46 мирных жителей ранены, из которых семеро детей. СК возбудил уголовное дело по статье "теракт" в связи с атакой ВСУ на Белгород и Белгородский район.

https://ria.ru/20240831/postradavshie-1969658995.html

https://ria.ru/20240831/belgorod-1969668013.html

белгород

белгородский район

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгород, белгородский район, киев, родион мирошник, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия