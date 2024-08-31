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Мирошник назвал удар ВСУ по Белгороду кровавым действием - РИА Новости, 31.08.2024
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15:23 31.08.2024 (обновлено: 15:30 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/miroshnik-1969688726.html
Мирошник назвал удар ВСУ по Белгороду кровавым действием
Мирошник назвал удар ВСУ по Белгороду кровавым действием - РИА Новости, 31.08.2024
Мирошник назвал удар ВСУ по Белгороду кровавым действием
Удар ВСУ по Белгороду — целенаправленное кровавое антигуманное действие с заранее прогнозируемым эффектом, Киев рассчитывал на шокирующее воздействие на... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T15:23
2024-08-31T15:30
белгород
белгородский район
киев
родион мирошник
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Удар ВСУ по Белгороду — целенаправленное кровавое антигуманное действие с заранее прогнозируемым эффектом, Киев рассчитывал на шокирующее воздействие на население региона, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале. "Учитывая отсутствие любых военных или стратегических объектов в этой зоне, нацисты рассчитывали на шокирующее воздействие на население региона", — написал Мирошник. Он назвал удар киевского режима целенаправленным кровавым антигуманным действием с заранее прогнозируемым эффектом. "Это один из самых кровавых ударов ВСУ по гражданскому объекту за последние недели. Удар наносили вечером по спальному кварталу с большим числом мирного населения с преднамеренным ожиданием большого числа жертв среди гражданских", — отметил посол. В пятницу вечером губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Позднее он добавил, что обстрел велся из РСЗО Vampire. Из-за атаки погибли пять человек, 46 мирных жителей ранены, из которых семеро детей. СК возбудил уголовное дело по статье "теракт" в связи с атакой ВСУ на Белгород и Белгородский район.
https://ria.ru/20240831/postradavshie-1969658995.html
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белгород, белгородский район, киев, родион мирошник, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Белгород, Белгородский район, Киев, Родион Мирошник, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Мирошник назвал удар ВСУ по Белгороду кровавым действием

Мирошник: Киев рассчитывал на шокирующее воздействие на население Белгорода

© Фото : ДЕМИДОВ/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде. 31 августа 2024
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде. 31 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Фото : ДЕМИДОВ/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде. 31 августа 2024
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Удар ВСУ по Белгороду — целенаправленное кровавое антигуманное действие с заранее прогнозируемым эффектом, Киев рассчитывал на шокирующее воздействие на население региона, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.
"Учитывая отсутствие любых военных или стратегических объектов в этой зоне, нацисты рассчитывали на шокирующее воздействие на население региона", — написал Мирошник.
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
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Он назвал удар киевского режима целенаправленным кровавым антигуманным действием с заранее прогнозируемым эффектом.
«
"Это один из самых кровавых ударов ВСУ по гражданскому объекту за последние недели. Удар наносили вечером по спальному кварталу с большим числом мирного населения с преднамеренным ожиданием большого числа жертв среди гражданских", — отметил посол.
В пятницу вечером губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Позднее он добавил, что обстрел велся из РСЗО Vampire. Из-за атаки погибли пять человек, 46 мирных жителей ранены, из которых семеро детей. СК возбудил уголовное дело по статье "теракт" в связи с атакой ВСУ на Белгород и Белгородский район.
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
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БелгородБелгородский районКиевРодион МирошникВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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