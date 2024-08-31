https://ria.ru/20240831/miroshnik-1969639621.html

Мирошник назвал США локомотивом по поставкам оружия Киеву

Мирошник назвал США локомотивом по поставкам оружия Киеву - РИА Новости, 31.08.2024

Мирошник назвал США локомотивом по поставкам оружия Киеву

США являются "локомотивом" по поставкам вооружения киевскому режиму, а среди стран Европы - Германия, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T09:31

2024-08-31T09:31

2024-08-31T09:31

в мире

германия

сша

курская область

родион мирошник

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. США являются "локомотивом" по поставкам вооружения киевскому режиму, а среди стран Европы - Германия, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "США являются локомотивом, поставляют огромное количество вооружения", - сказал Мирошник. Он отметил, что европейским лидером по поставкам вооружений является Германия. Посол обратил внимание, что Берлин поставил Украине вооружений более чем на 30 миллиардов евро, начиная от снайперских винтовок, заканчивая артиллерийскими установками. "Во время вылазки (ВСУ – ред.) в Курскую область используется танковое вооружение, бронетанковая техника производства США, Германии, Польши", - добавил Мирошник. Дипломат подчеркнул, что все страны, которые причастны к атакам на Курскую область, прекрасно знают, что их вооружение было использовано для убийства мирных жителей, но сейчас они не будут в этом признаваться. "Придет то время, когда за поставки (оружия – ред.), соучастие, поддержку киевского режима придется ответить, потому что это глобальное преступление", - заключил он.

https://ria.ru/20240830/vsu-1969377669.html

https://ria.ru/20240831/informatsiya-1969627192.html

германия

сша

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия, сша, курская область, родион мирошник, вооруженные силы украины