Рейтинг@Mail.ru
Мирошник назвал США локомотивом по поставкам оружия Киеву - РИА Новости, 31.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:31 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/miroshnik-1969639621.html
Мирошник назвал США локомотивом по поставкам оружия Киеву
Мирошник назвал США локомотивом по поставкам оружия Киеву - РИА Новости, 31.08.2024
Мирошник назвал США локомотивом по поставкам оружия Киеву
США являются "локомотивом" по поставкам вооружения киевскому режиму, а среди стран Европы - Германия, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T09:31
2024-08-31T09:31
в мире
германия
сша
курская область
родион мирошник
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_b10969b54fc85a4eccc9baca3d923048.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. США являются "локомотивом" по поставкам вооружения киевскому режиму, а среди стран Европы - Германия, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "США являются локомотивом, поставляют огромное количество вооружения", - сказал Мирошник. Он отметил, что европейским лидером по поставкам вооружений является Германия. Посол обратил внимание, что Берлин поставил Украине вооружений более чем на 30 миллиардов евро, начиная от снайперских винтовок, заканчивая артиллерийскими установками. "Во время вылазки (ВСУ – ред.) в Курскую область используется танковое вооружение, бронетанковая техника производства США, Германии, Польши", - добавил Мирошник. Дипломат подчеркнул, что все страны, которые причастны к атакам на Курскую область, прекрасно знают, что их вооружение было использовано для убийства мирных жителей, но сейчас они не будут в этом признаваться. "Придет то время, когда за поставки (оружия – ред.), соучастие, поддержку киевского режима придется ответить, потому что это глобальное преступление", - заключил он.
https://ria.ru/20240830/vsu-1969377669.html
https://ria.ru/20240831/informatsiya-1969627192.html
германия
сша
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a527af07ed145ae6cba7954717596e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, сша, курская область, родион мирошник, вооруженные силы украины
В мире, Германия, США, Курская область, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Мирошник назвал США локомотивом по поставкам оружия Киеву

Посол МИД Мирошник: США являются локомотивом по поставкам вооружения Киеву

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. США являются "локомотивом" по поставкам вооружения киевскому режиму, а среди стран Европы - Германия, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"США являются локомотивом, поставляют огромное количество вооружения", - сказал Мирошник.
Последствия украинских обстрелов в Курской области - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
ВСУ бьют по домам в Курской области снарядами со шрапнелью, сообщили в МИД
Вчера, 07:47
Он отметил, что европейским лидером по поставкам вооружений является Германия. Посол обратил внимание, что Берлин поставил Украине вооружений более чем на 30 миллиардов евро, начиная от снайперских винтовок, заканчивая артиллерийскими установками.
"Во время вылазки (ВСУ – ред.) в Курскую область используется танковое вооружение, бронетанковая техника производства США, Германии, Польши", - добавил Мирошник.
Дипломат подчеркнул, что все страны, которые причастны к атакам на Курскую область, прекрасно знают, что их вооружение было использовано для убийства мирных жителей, но сейчас они не будут в этом признаваться.
"Придет то время, когда за поставки (оружия – ред.), соучастие, поддержку киевского режима придется ответить, потому что это глобальное преступление", - заключил он.
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
Россия снабжает партнеров данными о преступлениях Киева, заявил посол
06:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияСШАКурская областьРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала