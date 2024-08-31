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Группировка "Днепр" уничтожила до 80 военных ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила до 80 военных ВСУ - РИА Новости, 31.08.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 80 военных ВСУ
РИА Новости. МО РФ: ПОТЕРИ ВСУ В ЗОНЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГРУППИРОВКИ ВОЙСК "ДНЕПР" СОСТАВИЛИ ДО 80 ВОЕННЫХ, УНИЧТОЖЕН СКЛАД ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ИМУЩЕСТВА РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T12:16
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РИА Новости. МО РФ: ПОТЕРИ ВСУ В ЗОНЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГРУППИРОВКИ ВОЙСК "ДНЕПР" СОСТАВИЛИ ДО 80 ВОЕННЫХ, УНИЧТОЖЕН СКЛАД ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ИМУЩЕСТВА
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Группировка "Днепр" уничтожила до 80 военных ВСУ
Минобороны: группировка "Днепр" уничтожила до 80 военных ВСУ и склад