https://ria.ru/20240831/minoborony-1969657942.html

Группировка "Север" уничтожила до 125 украинских военных

Группировка "Север" уничтожила до 125 украинских военных - РИА Новости, 31.08.2024

Группировка "Север" уничтожила до 125 украинских военных

ВСУ за сутки потеряли до 125 военных в зоне действий российской группировки "Север" в Харьковской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T12:07

2024-08-31T12:07

2024-08-31T12:13

россия

вооруженные силы украины

безопасность

специальная военная операция на украине

харьковская область

волчанск

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 125 военных в зоне действий российской группировки "Север" в Харьковской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Алисовка и Волчанские Хутора Харьковской области. Противник потерял до 125 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20240830/spetsoperatsiya-1969521099.html

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Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, харьковская область, волчанск