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Группировка "Север" уничтожила до 125 украинских военных
Группировка "Север" уничтожила до 125 украинских военных - РИА Новости, 31.08.2024
Группировка "Север" уничтожила до 125 украинских военных
ВСУ за сутки потеряли до 125 военных в зоне действий российской группировки "Север" в Харьковской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T12:07
2024-08-31T12:07
2024-08-31T12:13
россия
вооруженные силы украины
безопасность
специальная военная операция на украине
харьковская область
волчанск
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 125 военных в зоне действий российской группировки "Север" в Харьковской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Алисовка и Волчанские Хутора Харьковской области. Противник потерял до 125 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20240830/spetsoperatsiya-1969521099.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, харьковская область, волчанск
Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Волчанск
Группировка "Север" уничтожила до 125 украинских военных
Минобороны: группировка "Север" уничтожила до 125 украинских военных