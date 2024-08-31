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Белорусские пограничники нашли трех избитых мигрантов на границе с Латвией - РИА Новости, 31.08.2024
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18:56 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/migranty-1969716752.html
Белорусские пограничники нашли трех избитых мигрантов на границе с Латвией
Белорусские пограничники нашли трех избитых мигрантов на границе с Латвией - РИА Новости, 31.08.2024
Белорусские пограничники нашли трех избитых мигрантов на границе с Латвией
Следственный комитет Белоруссии заявил, что латвийские силовики избили и вытеснили через границу на белорусскую территорию трех мигрантов. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T18:56
2024-08-31T18:56
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МИНСК, 31 авг - РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии заявил, что латвийские силовики избили и вытеснили через границу на белорусскую территорию трех мигрантов. "Вечером 30 августа пограничники нашего государства обнаружили на границе с Латвией трех избитых иностранцев", - говорится в сообщении пресс-службы СК, опубликованном в Telegram-канале. Отмечается, что избитыми мужчинами оказались афганцы в возрасте от 33 до 36 лет. Мужчин доставили в учреждение здравоохранения Белоруссии и оказали им медицинскую помощь. "Следователю пострадавшие рассказали, что на территории Латвии их жестоко избивали. На мольбу о пощаде "военные" принялись наносить удары дубинками и применять электрошокер, после чего заставили их пересечь границу Беларуси", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что по данному факту Браславским районным отделом Следственного комитета Белоруссии проводится проверка. Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.
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в мире, белоруссия, латвия, литва, следственный комитет россии (ск рф), евросоюз
В мире, Белоруссия, Латвия, Литва, Следственный комитет России (СК РФ), Евросоюз
Белорусские пограничники нашли трех избитых мигрантов на границе с Латвией

СК Белоруссии заявил, что латвийские силовики избили и вытеснили трех мигрантов

© Фото : Государственная пограничная охрана ЛатвииЛатвийско-белорусская граница
Латвийско-белорусская граница - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Фото : Государственная пограничная охрана Латвии
Латвийско-белорусская граница. Архивное фото
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МИНСК, 31 авг - РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии заявил, что латвийские силовики избили и вытеснили через границу на белорусскую территорию трех мигрантов.
«
"Вечером 30 августа пограничники нашего государства обнаружили на границе с Латвией трех избитых иностранцев", - говорится в сообщении пресс-службы СК, опубликованном в Telegram-канале.
Избитый иностранец, обнаруженный на латвийско-белорусской границе, в машине скорой помощи. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Белорусские пограничники обнаружили избитого мигранта у границы с Латвией
2 августа, 16:42
Отмечается, что избитыми мужчинами оказались афганцы в возрасте от 33 до 36 лет. Мужчин доставили в учреждение здравоохранения Белоруссии и оказали им медицинскую помощь.
«
"Следователю пострадавшие рассказали, что на территории Латвии их жестоко избивали. На мольбу о пощаде "военные" принялись наносить удары дубинками и применять электрошокер, после чего заставили их пересечь границу Беларуси", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что по данному факту Браславским районным отделом Следственного комитета Белоруссии проводится проверка.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.
Оказание медицинской помощи избитым беженцам на белорусско-польской границе. 23 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Белорусские пограничники нашли избитых мигрантов на границе с Польшей
23 августа, 18:02
 
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