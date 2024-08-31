Белорусские пограничники нашли трех избитых мигрантов на границе с Латвией
СК Белоруссии заявил, что латвийские силовики избили и вытеснили трех мигрантов
© Фото : Государственная пограничная охрана ЛатвииЛатвийско-белорусская граница
© Фото : Государственная пограничная охрана Латвии
Латвийско-белорусская граница. Архивное фото
МИНСК, 31 авг - РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии заявил, что латвийские силовики избили и вытеснили через границу на белорусскую территорию трех мигрантов.
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"Вечером 30 августа пограничники нашего государства обнаружили на границе с Латвией трех избитых иностранцев", - говорится в сообщении пресс-службы СК, опубликованном в Telegram-канале.
Отмечается, что избитыми мужчинами оказались афганцы в возрасте от 33 до 36 лет. Мужчин доставили в учреждение здравоохранения Белоруссии и оказали им медицинскую помощь.
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"Следователю пострадавшие рассказали, что на территории Латвии их жестоко избивали. На мольбу о пощаде "военные" принялись наносить удары дубинками и применять электрошокер, после чего заставили их пересечь границу Беларуси", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что по данному факту Браславским районным отделом Следственного комитета Белоруссии проводится проверка.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.