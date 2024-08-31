https://ria.ru/20240831/migranty-1969716752.html

Белорусские пограничники нашли трех избитых мигрантов на границе с Латвией

Белорусские пограничники нашли трех избитых мигрантов на границе с Латвией - РИА Новости, 31.08.2024

Белорусские пограничники нашли трех избитых мигрантов на границе с Латвией

Следственный комитет Белоруссии заявил, что латвийские силовики избили и вытеснили через границу на белорусскую территорию трех мигрантов. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T18:56

2024-08-31T18:56

2024-08-31T18:56

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МИНСК, 31 авг - РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии заявил, что латвийские силовики избили и вытеснили через границу на белорусскую территорию трех мигрантов. "Вечером 30 августа пограничники нашего государства обнаружили на границе с Латвией трех избитых иностранцев", - говорится в сообщении пресс-службы СК, опубликованном в Telegram-канале. Отмечается, что избитыми мужчинами оказались афганцы в возрасте от 33 до 36 лет. Мужчин доставили в учреждение здравоохранения Белоруссии и оказали им медицинскую помощь. "Следователю пострадавшие рассказали, что на территории Латвии их жестоко избивали. На мольбу о пощаде "военные" принялись наносить удары дубинками и применять электрошокер, после чего заставили их пересечь границу Беларуси", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что по данному факту Браславским районным отделом Следственного комитета Белоруссии проводится проверка. Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.

https://ria.ru/20240802/migrant-1963729143.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белоруссия, латвия, литва, следственный комитет россии (ск рф), евросоюз