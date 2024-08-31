https://ria.ru/20240831/mi-8-1969655888.html
На Камчатке возбудили дело после пропажи Ми-8
На Камчатке возбудили дело после пропажи Ми-8 - РИА Новости, 31.08.2024
На Камчатке возбудили дело после пропажи Ми-8
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту не выхода на связь вертолета Ми-8 на Камчатке,... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T11:50
2024-08-31T11:50
2024-08-31T11:53
происшествия
камчатка
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8 амтш
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 авг – РИА Новости. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту не выхода на связь вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщает пресс-служба ведомства."Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту утраты связи с вертолетом МИ-8, по ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". 31 августа утеряна связь с вертолетом Ми-8, который следовал с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района", - говорится в сообщении.В пункт назначения вертолет не прибыл. Связь с экипажем воздушного судна отсутствует. Данные по количеству лиц, находившегося на борту воздушного судна, устанавливаются. По предварительным сведениям, на борту могли находиться 19 пассажиров и три члена экипажа.
https://ria.ru/20240831/mi-8-1969654353.html
камчатка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш
Происшествия, Камчатка, Следственный комитет России (СК РФ), Ми-8 АМТШ
На Камчатке возбудили дело после пропажи Ми-8
СК возбудил уголовное дело после после пропажи Ми-8 на Камчатке