https://ria.ru/20240831/mi-8-1969655888.html

На Камчатке возбудили дело после пропажи Ми-8

На Камчатке возбудили дело после пропажи Ми-8 - РИА Новости, 31.08.2024

На Камчатке возбудили дело после пропажи Ми-8

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту не выхода на связь вертолета Ми-8 на Камчатке,... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T11:50

2024-08-31T11:50

2024-08-31T11:53

происшествия

камчатка

следственный комитет россии (ск рф)

ми-8 амтш

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 авг – РИА Новости. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту не выхода на связь вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщает пресс-служба ведомства."Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту утраты связи с вертолетом МИ-8, по ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". 31 августа утеряна связь с вертолетом Ми-8, который следовал с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района", - говорится в сообщении.В пункт назначения вертолет не прибыл. Связь с экипажем воздушного судна отсутствует. Данные по количеству лиц, находившегося на борту воздушного судна, устанавливаются. По предварительным сведениям, на борту могли находиться 19 пассажиров и три члена экипажа.

https://ria.ru/20240831/mi-8-1969654353.html

камчатка

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, камчатка, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш