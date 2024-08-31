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Поиски пропавшего на Камчатке Ми-8 продолжат в темное время суток - РИА Новости, 31.08.2024
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11:30 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/mi-8-1969654353.html
Поиски пропавшего на Камчатке Ми-8 продолжат в темное время суток
Поиски пропавшего на Камчатке Ми-8 продолжат в темное время суток - РИА Новости, 31.08.2024
Поиски пропавшего на Камчатке Ми-8 продолжат в темное время суток
Спасательная операция по поиску вертолета Ми-8, пропавшего на Камчатке, продолжится и в темноте время суток, если это не будет нести угрозу здоровью и жизням... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T11:30
2024-08-31T11:30
происшествия
камчатка
камчатский край
владимир солодов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 авг – РИА Новости. Спасательная операция по поиску вертолета Ми-8, пропавшего на Камчатке, продолжится и в темноте время суток, если это не будет нести угрозу здоровью и жизням спасателей, заявил в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов. "Выдвинулись две группы спасателей с самого Вачкажца и из района поселка Николаевка. Основные усилия сейчас сосредоточены вдоль долины реки Быстрая, вдоль которой должен был двигаться вертолет. Спасательная операция продолжается. Несмотря на темное время суток и ухудшающиеся погодные условия, будет проводиться пока не будут созданы риски для жизни и здоровья спасателей", - сказал Солодов. Он уточнил, что поиск вертолета с воздуха не принес результатов из-за ухудшившейся погоды. На 1 сентября, по сообщения камчатского управления МЧС, на большей территории Камчатки, в том числе и в районе поисковых работ, прогнозируется сильный дождь и сильный ветер, порывами до 25 метров в секунду.
https://ria.ru/20240831/samolet-1969616521.html
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происшествия, камчатка, камчатский край, владимир солодов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Камчатка, Камчатский край, Владимир Солодов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
Поиски пропавшего на Камчатке Ми-8 продолжат в темное время суток

Губернатор Солодов: поиски Ми-8 на Камчатке продолжатся в темное время суток

© МЧС России/TelegramНаземная группировка Камчатского спасцентра МЧС России выдвинулась на поиски пропавшего вертолета Ми-8 в районе вулкана Вачкажец на Камчатке
Наземная группировка Камчатского спасцентра МЧС России выдвинулась на поиски пропавшего вертолета Ми-8 в районе вулкана Вачкажец на Камчатке - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© МЧС России/Telegram
Наземная группировка Камчатского спасцентра МЧС России выдвинулась на поиски пропавшего вертолета Ми-8 в районе вулкана Вачкажец на Камчатке
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 авг – РИА Новости. Спасательная операция по поиску вертолета Ми-8, пропавшего на Камчатке, продолжится и в темноте время суток, если это не будет нести угрозу здоровью и жизням спасателей, заявил в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
"Выдвинулись две группы спасателей с самого Вачкажца и из района поселка Николаевка. Основные усилия сейчас сосредоточены вдоль долины реки Быстрая, вдоль которой должен был двигаться вертолет. Спасательная операция продолжается. Несмотря на темное время суток и ухудшающиеся погодные условия, будет проводиться пока не будут созданы риски для жизни и здоровья спасателей", - сказал Солодов.
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Он уточнил, что поиск вертолета с воздуха не принес результатов из-за ухудшившейся погоды.
На 1 сентября, по сообщения камчатского управления МЧС, на большей территории Камчатки, в том числе и в районе поисковых работ, прогнозируется сильный дождь и сильный ветер, порывами до 25 метров в секунду.
Место падения вертолета Robinson у подножия вулкана Малый Семячик на Камчатке. 8 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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8 августа, 07:06
 
ПроисшествияКамчаткаКамчатский крайВладимир СолодовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
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