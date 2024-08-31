https://ria.ru/20240831/mi-8-1969654353.html

Поиски пропавшего на Камчатке Ми-8 продолжат в темное время суток

Поиски пропавшего на Камчатке Ми-8 продолжат в темное время суток - РИА Новости, 31.08.2024

Поиски пропавшего на Камчатке Ми-8 продолжат в темное время суток

Спасательная операция по поиску вертолета Ми-8, пропавшего на Камчатке, продолжится и в темноте время суток, если это не будет нести угрозу здоровью и жизням... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T11:30

2024-08-31T11:30

2024-08-31T11:30

происшествия

камчатка

камчатский край

владимир солодов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 авг – РИА Новости. Спасательная операция по поиску вертолета Ми-8, пропавшего на Камчатке, продолжится и в темноте время суток, если это не будет нести угрозу здоровью и жизням спасателей, заявил в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов. "Выдвинулись две группы спасателей с самого Вачкажца и из района поселка Николаевка. Основные усилия сейчас сосредоточены вдоль долины реки Быстрая, вдоль которой должен был двигаться вертолет. Спасательная операция продолжается. Несмотря на темное время суток и ухудшающиеся погодные условия, будет проводиться пока не будут созданы риски для жизни и здоровья спасателей", - сказал Солодов. Он уточнил, что поиск вертолета с воздуха не принес результатов из-за ухудшившейся погоды. На 1 сентября, по сообщения камчатского управления МЧС, на большей территории Камчатки, в том числе и в районе поисковых работ, прогнозируется сильный дождь и сильный ветер, порывами до 25 метров в секунду.

https://ria.ru/20240831/samolet-1969616521.html

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камчатский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, камчатка, камчатский край, владимир солодов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш