Поиски пропавшего на Камчатке Ми-8 продолжат в темное время суток
Губернатор Солодов: поиски Ми-8 на Камчатке продолжатся в темное время суток
© МЧС России/TelegramНаземная группировка Камчатского спасцентра МЧС России выдвинулась на поиски пропавшего вертолета Ми-8 в районе вулкана Вачкажец на Камчатке
Наземная группировка Камчатского спасцентра МЧС России выдвинулась на поиски пропавшего вертолета Ми-8 в районе вулкана Вачкажец на Камчатке
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 авг – РИА Новости. Спасательная операция по поиску вертолета Ми-8, пропавшего на Камчатке, продолжится и в темноте время суток, если это не будет нести угрозу здоровью и жизням спасателей, заявил в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
"Выдвинулись две группы спасателей с самого Вачкажца и из района поселка Николаевка. Основные усилия сейчас сосредоточены вдоль долины реки Быстрая, вдоль которой должен был двигаться вертолет. Спасательная операция продолжается. Несмотря на темное время суток и ухудшающиеся погодные условия, будет проводиться пока не будут созданы риски для жизни и здоровья спасателей", - сказал Солодов.
Он уточнил, что поиск вертолета с воздуха не принес результатов из-за ухудшившейся погоды.
На 1 сентября, по сообщения камчатского управления МЧС, на большей территории Камчатки, в том числе и в районе поисковых работ, прогнозируется сильный дождь и сильный ветер, порывами до 25 метров в секунду.
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