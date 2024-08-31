https://ria.ru/20240831/mi-8-1969645473.html

На борту пропавшего на Камчатке Ми-8 могут находиться 22 человека

На борту пропавшего на Камчатке Ми-8 могут находиться 22 человека - РИА Новости, 31.08.2024

На борту пропавшего на Камчатке Ми-8 могут находиться 22 человека

На борту пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8, по предварительным данным, могли находиться 19 туристов и 3 члена экипажа, говорится в официальном... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T10:21

2024-08-31T10:21

2024-08-31T10:25

происшествия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ми-8 амтш

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. На борту пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8, по предварительным данным, могли находиться 19 туристов и 3 члена экипажа, говорится в официальном Telegram-канале представителя Росавиации.Ми-8 компании "Витязь-Аэро" с тремя членами экипажа ищут на Камчатке, проверяются данные о 19 туристах на борту, ранее сообщили РИА Новости в экстренных службах. Маршрут следования - вулкан Вачкажец - село Николаевка (Елизовский район), на поиски воздушного судна вылетел борт этой же авиакомпании."Предварительно, на борту вертолета - 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров", - говорится в публикации.Представитель Росавиации уточнил, что экипаж вертолета не вышел на связь около 07.15 мск.

https://ria.ru/20240830/samolet-1969418544.html

https://ria.ru/20240830/samolet-1969511416.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ми-8 амтш