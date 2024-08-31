https://ria.ru/20240831/mi-8-1969645473.html
На борту пропавшего на Камчатке Ми-8 могут находиться 22 человека
На борту пропавшего на Камчатке Ми-8 могут находиться 22 человека - РИА Новости, 31.08.2024
На борту пропавшего на Камчатке Ми-8 могут находиться 22 человека
На борту пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8, по предварительным данным, могли находиться 19 туристов и 3 члена экипажа, говорится в официальном... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T10:21
2024-08-31T10:21
2024-08-31T10:25
происшествия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ми-8 амтш
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. На борту пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8, по предварительным данным, могли находиться 19 туристов и 3 члена экипажа, говорится в официальном Telegram-канале представителя Росавиации.Ми-8 компании "Витязь-Аэро" с тремя членами экипажа ищут на Камчатке, проверяются данные о 19 туристах на борту, ранее сообщили РИА Новости в экстренных службах. Маршрут следования - вулкан Вачкажец - село Николаевка (Елизовский район), на поиски воздушного судна вылетел борт этой же авиакомпании."Предварительно, на борту вертолета - 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров", - говорится в публикации.Представитель Росавиации уточнил, что экипаж вертолета не вышел на связь около 07.15 мск.
https://ria.ru/20240830/samolet-1969418544.html
https://ria.ru/20240830/samolet-1969511416.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ми-8 амтш
Происшествия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ми-8 АМТШ
На борту пропавшего на Камчатке Ми-8 могут находиться 22 человека
На борту пропавшего на Камчатке Ми-8 могут быть 19 туристов и три члена экипажа