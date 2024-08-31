https://ria.ru/20240831/mask-1969647408.html

Маск пообещал обнародовать преступления бразильского судьи

Маск пообещал обнародовать преступления бразильского судьи - РИА Новости, 31.08.2024

Маск пообещал обнародовать преступления бразильского судьи

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск на своей странице в X пообещал обнародовать преступления судьи Верховного федерального суда Бразилии... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T10:41

2024-08-31T10:41

2024-08-31T10:41

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илон маск

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск на своей странице в X пообещал обнародовать преступления судьи Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораиса, который распорядился приостановить работу соцсети X в стране. "Завтра мы начнем публиковать длинный список преступлений Алешандри ди Мораиса вместе с конкретными бразильскими законами, которые он нарушил. Разумеется, он не обязан соблюдать американские законы, но он должен подчиняться законам своей страны", - написал Маск в соцсети X, назвав при этом Мораиса диктатором и мошенником. Мораис ранее дал 24 часа миллиардеру Илону Маску на то, чтобы назначить нового юридического представителя соцсети X в стране, или ее работа будет приостановлена. Дедлайн истек в 20.07 в четверг (2.07 пятницы мск). Социальная сеть Х в пятницу заявила, что отказывается выполнять "незаконные приказы" суда в Бразилии и ожидает своей блокировки в этой стране.

https://ria.ru/20240829/starlink-1969336706.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, бразилия, илон маск