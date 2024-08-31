https://ria.ru/20240831/mask-1969615730.html

Маск раскритиковал приостановку работы соцсети Х в Бразилии

Маск раскритиковал приостановку работы соцсети Х в Бразилии - РИА Новости, 31.08.2024

Маск раскритиковал приостановку работы соцсети Х в Бразилии

Американский предприниматель Илон Маск, комментируя в своем аккаунте решение властей Бразилии приостановить работу соцсети Х в стране, назвал его одной из... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T00:44

2024-08-31T00:44

2024-08-31T01:13

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камала харрис

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, комментируя в своем аккаунте решение властей Бразилии приостановить работу соцсети Х в стране, назвал его одной из беспрецедентных для XXI века атак на свободу слова. В пятницу судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис распорядился приостановить работу соцсети X в стране. "Нападения на свободу слова, совершенные в этом году, беспрецедентны для XXI века", - написал Маск в соцсети Х. По его словам, аналогичная Бразилии ситуация произойдет и в США в случае, если кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис со своими сторонниками одержит победу на выборах. Кроме того, отвечая на вопрос одного из пользователей Х о том, как власти США могли допустить подобную атаку на американскую компанию, Маск ответил, что "некоторые из них в этом замешаны"."Свобода слова - основа демократии, и неизбранный псевдосудья в Бразилии разрушает ее в политических целях", - добавил Маск. Позднее, продолжая серию публикаций на тему блокировки платформы в Бразилии, Маск назвал верховного судью "преступником, выдающим себя за судью", и заявил, что однажды он "займет тюремную камеру людей, которых он несправедливо осудил".Мораис ранее дал 24 часа миллиардеру Илону Маску на то, чтобы назначить нового юридического представителя соцсети X в стране, или ее работа будет приостановлена. Дедлайн истек в 20.07 в четверг (2.07 пятницы мск). Социальная сеть Х в пятницу заявила, что отказывается выполнять "незаконные приказы" суда в Бразилии и ожидает своей блокировки в этой стране.

https://ria.ru/20240829/starlink-1969336706.html

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в мире, технологии, бразилия, сша, илон маск, камала харрис