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Умер актер из сериала "Мухтар"

Умер актер из сериала "Мухтар" - РИА Новости, 31.08.2024

Умер актер из сериала "Мухтар"

Советский и белорусский актер Георгий Малявский умер на 78-м году жизни, сообщает портал "Кино-Театр". РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T21:33

2024-08-31T21:33

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Советский и белорусский актер Георгий Малявский умер на 78-м году жизни, сообщает портал "Кино-Театр".Причины смерти и какие-либо подробности не приводятся.Артист родился в 1946 году в Минске. После окончания Белорусского театрально-художественного института работал в Могилевском областном театре драмы и комедии в Бобруйске, оттуда перешел в Театр имени Янки Купалы. Имеет звание заслуженного артиста Белорусской ССР.Малявский снялся в десятках фильмов и сериалов, среди которых —"Чернобыль", "Мухтар. Новый след" и "Алхимик. Эликсир Фауста".

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кино, театр, минск, бобруйск, новости культуры