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Умер актер из сериала "Мухтар" - РИА Новости, 31.08.2024
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Культура
 
21:33 31.08.2024 (обновлено: 21:49 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/malyavskiy-1969740741.html
Умер актер из сериала "Мухтар"
Умер актер из сериала "Мухтар" - РИА Новости, 31.08.2024
Умер актер из сериала "Мухтар"
Советский и белорусский актер Георгий Малявский умер на 78-м году жизни, сообщает портал "Кино-Театр". РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T21:33
2024-08-31T21:49
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Советский и белорусский актер Георгий Малявский умер на 78-м году жизни, сообщает портал "Кино-Театр".Причины смерти и какие-либо подробности не приводятся.Артист родился в 1946 году в Минске. После окончания Белорусского театрально-художественного института работал в Могилевском областном театре драмы и комедии в Бобруйске, оттуда перешел в Театр имени Янки Купалы. Имеет звание заслуженного артиста Белорусской ССР.Малявский снялся в десятках фильмов и сериалов, среди которых —"Чернобыль", "Мухтар. Новый след" и "Алхимик. Эликсир Фауста".
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кино, театр, минск, бобруйск, новости культуры
кино, Театр, Минск, Бобруйск, Культура, Новости культуры
Умер актер из сериала "Мухтар"

Умер актер Георгий Малявский, снявшийся в "Чернобыле" и "Мухтаре"

© ПЦ "Кедр"Кадр из сериала "Дела житейские 4"
Кадр из сериала Дела житейские 4 - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© ПЦ "Кедр"
Кадр из сериала "Дела житейские 4". Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Советский и белорусский актер Георгий Малявский умер на 78-м году жизни, сообщает портал "Кино-Театр".
Причины смерти и какие-либо подробности не приводятся.
Артист родился в 1946 году в Минске. После окончания Белорусского театрально-художественного института работал в Могилевском областном театре драмы и комедии в Бобруйске, оттуда перешел в Театр имени Янки Купалы. Имеет звание заслуженного артиста Белорусской ССР.
Малявский снялся в десятках фильмов и сериалов, среди которых —"Чернобыль", "Мухтар. Новый след" и "Алхимик. Эликсир Фауста".
 
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