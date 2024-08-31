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В Лондоне после нескольких взрывов загорелись склады - РИА Новости, 31.08.2024
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23:35 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/london-1969751316.html
В Лондоне после нескольких взрывов загорелись склады
В Лондоне после нескольких взрывов загорелись склады - РИА Новости, 31.08.2024
В Лондоне после нескольких взрывов загорелись склады
Пожар вспыхнул на складах на востоке Лондона после серии взрывов, сообщает газета Daily Mail. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T23:35
2024-08-31T23:35
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Пожар вспыхнул на складах на востоке Лондона после серии взрывов, сообщает газета Daily Mail. Ранее издание сообщало, что взрывы раздались около лондонского стадиона О2. "Судя по всему, пожар разгорелся на складах на Собачьем острове – на противоположной стороне реки (Темза от стадиона О2 – ред.)", - пишет издание. Отмечается, что взрывы привели жителей Лондона в ужас, они начали выяснять, что случилось, в социальных сетях. Одна из жительниц британской столицы заявила изданию, что взрывы прозвучали на съемочной площадке, откуда и пошел дым. "Было страшно, потому что взрывы были очень сильные и быстро пошел дым, вскоре после чего раздались новые взрывы, никто не понимал, что происходит", - приводит издание слова местной жительницы. Издание также приводит слова телеведущего телеканала LBC News Кристофера Голдса, который написал на своей странице в соцсети Х, что чрезвычайные службы уже прибыли на место сильного взрыва, и подтвердил, что он раздался в восточной части Лондона, на берегу реки Темза. Позднее издание сообщило, что полиция Лондона подтвердила связь пожара с запланированными съемками. Там добавили, что угрозы для людей нет. По данным издания, в тушении пожара, который охватил две машины, в том числе грузовик, участвует 25 пожарных и четыре единицы техники. Издание добавляет, что на прошлой неделе местные власти предупредили жителей Лондона, что они могут услышать "громкий взрыв" из-за запланированных съемок на востоке британской столицы.
https://ria.ru/20240624/shotlandiya-1954945364.html
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в мире, лондон, великобритания
В мире, Лондон, Великобритания
В Лондоне после нескольких взрывов загорелись склады

Daily Mail: пожар вспыхнул на складах на востоке Лондона после серии взрывов

© РИА Новости / Елена ПахомоваПожарные в Влеикобритании
Пожарные в Влеикобритании - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Елена Пахомова
Пожарные в Влеикобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Пожар вспыхнул на складах на востоке Лондона после серии взрывов, сообщает газета Daily Mail.
Ранее издание сообщало, что взрывы раздались около лондонского стадиона О2.
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"Судя по всему, пожар разгорелся на складах на Собачьем острове – на противоположной стороне реки (Темза от стадиона О2 – ред.)", - пишет издание.
Отмечается, что взрывы привели жителей Лондона в ужас, они начали выяснять, что случилось, в социальных сетях. Одна из жительниц британской столицы заявила изданию, что взрывы прозвучали на съемочной площадке, откуда и пошел дым.
"Было страшно, потому что взрывы были очень сильные и быстро пошел дым, вскоре после чего раздались новые взрывы, никто не понимал, что происходит", - приводит издание слова местной жительницы.
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Издание также приводит слова телеведущего телеканала LBC News Кристофера Голдса, который написал на своей странице в соцсети Х, что чрезвычайные службы уже прибыли на место сильного взрыва, и подтвердил, что он раздался в восточной части Лондона, на берегу реки Темза.
Позднее издание сообщило, что полиция Лондона подтвердила связь пожара с запланированными съемками. Там добавили, что угрозы для людей нет.
По данным издания, в тушении пожара, который охватил две машины, в том числе грузовик, участвует 25 пожарных и четыре единицы техники.
Издание добавляет, что на прошлой неделе местные власти предупредили жителей Лондона, что они могут услышать "громкий взрыв" из-за запланированных съемок на востоке британской столицы.
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