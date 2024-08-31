https://ria.ru/20240831/lavrov-1969747047.html

Международная коалиция против ИГ* должна скоро покинуть Ирак, заявил Лавров

Международная коалиция против ИГ* должна скоро покинуть Ирак, заявил Лавров - РИА Новости, 31.08.2024

Международная коалиция против ИГ* должна скоро покинуть Ирак, заявил Лавров

Международная коалиция против запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*, ИГИЛ*) должна в ближайшем времени покинуть территорию РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T22:40

2024-08-31T22:40

2024-08-31T22:40

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россия

ирак

сергей лавров

исламское государство*

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Международная коалиция против запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*, ИГИЛ*) должна в ближайшем времени покинуть территорию Ирака, о чем неоднократно просили власти этой страны, считает глава МИД России Сергей Лавров. "Иракский парламент и правительство неоднократно принимали решение о необходимости для международной "антиигиловской" коалиции покинуть территорию Республики Ирак... Думаю, это должно произойти в ближайшее время", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT. По словам министра, Вашингтон заявляет, что еще "подумает" над выходом коалиции, но иракцы твердо говорят, что это их земля. "Благодарят" за всё, что те сделали, включая создание ИГИЛ*, ради борьбы с которой они хотят еще задержаться", - подчеркнул глава МИД РФ.Лавров напомнил, что ИГ* появилась после того, как американцы в 2003 году вторглись в Ирак. "Тогда их самый опытный, по их мнению, представитель Пол Бреннер был назначен генерал-губернатором в Ираке. Одним из первых его решений было запретить партию "Баас" и все структуры, которые были связаны с партией. Это была правящая партия. Все вооруженные силы, спецслужбы, их руководители, офицеры были членами этой партии. Их выгнали с работы", - рассказал министр. Он напомнил, что тогда исламисты, которые тогда хотели создать террористическую организацию, с радостью приняли этих офицеров в свои ряды. "Они (офицеры - ред.) обеспечивали серьезную военную эффективность "Исламского государства"*. Это прямое "детище" американской агрессивной политики", - заключил Лавров.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20240831/rossija-1969734676.html

https://ria.ru/20240831/reyd-1969629729.html

россия

ирак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, ирак, сергей лавров, исламское государство*