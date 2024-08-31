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Международная коалиция против ИГ* должна скоро покинуть Ирак, заявил Лавров - РИА Новости, 31.08.2024
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22:40 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/lavrov-1969747047.html
Международная коалиция против ИГ* должна скоро покинуть Ирак, заявил Лавров
Международная коалиция против ИГ* должна скоро покинуть Ирак, заявил Лавров - РИА Новости, 31.08.2024
Международная коалиция против ИГ* должна скоро покинуть Ирак, заявил Лавров
Международная коалиция против запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*, ИГИЛ*) должна в ближайшем времени покинуть территорию РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T22:40
2024-08-31T22:40
в мире
россия
ирак
сергей лавров
исламское государство*
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Международная коалиция против запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*, ИГИЛ*) должна в ближайшем времени покинуть территорию Ирака, о чем неоднократно просили власти этой страны, считает глава МИД России Сергей Лавров. "Иракский парламент и правительство неоднократно принимали решение о необходимости для международной "антиигиловской" коалиции покинуть территорию Республики Ирак... Думаю, это должно произойти в ближайшее время", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT. По словам министра, Вашингтон заявляет, что еще "подумает" над выходом коалиции, но иракцы твердо говорят, что это их земля. &quot;Благодарят&quot; за всё, что те сделали, включая создание ИГИЛ*, ради борьбы с которой они хотят еще задержаться&quot;, - подчеркнул глава МИД РФ.Лавров напомнил, что ИГ* появилась после того, как американцы в 2003 году вторглись в Ирак. "Тогда их самый опытный, по их мнению, представитель Пол Бреннер был назначен генерал-губернатором в Ираке. Одним из первых его решений было запретить партию "Баас" и все структуры, которые были связаны с партией. Это была правящая партия. Все вооруженные силы, спецслужбы, их руководители, офицеры были членами этой партии. Их выгнали с работы", - рассказал министр. Он напомнил, что тогда исламисты, которые тогда хотели создать террористическую организацию, с радостью приняли этих офицеров в свои ряды. "Они (офицеры - ред.) обеспечивали серьезную военную эффективность "Исламского государства"*. Это прямое "детище" американской агрессивной политики", - заключил Лавров.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20240831/rossija-1969734676.html
https://ria.ru/20240831/reyd-1969629729.html
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в мире, россия, ирак, сергей лавров, исламское государство*
В мире, Россия, Ирак, Сергей Лавров, Исламское государство*
Международная коалиция против ИГ* должна скоро покинуть Ирак, заявил Лавров

Лавров: международная коалиция против ИГ должна покинуть Ирак в ближайшее время

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Международная коалиция против запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*, ИГИЛ*) должна в ближайшем времени покинуть территорию Ирака, о чем неоднократно просили власти этой страны, считает глава МИД России Сергей Лавров.
«
"Иракский парламент и правительство неоднократно принимали решение о необходимости для международной "антиигиловской" коалиции покинуть территорию Республики Ирак... Думаю, это должно произойти в ближайшее время", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT.
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По словам министра, Вашингтон заявляет, что еще "подумает" над выходом коалиции, но иракцы твердо говорят, что это их земля.
«

"Благодарят" за всё, что те сделали, включая создание ИГИЛ*, ради борьбы с которой они хотят еще задержаться", - подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров напомнил, что ИГ* появилась после того, как американцы в 2003 году вторглись в Ирак.
«
"Тогда их самый опытный, по их мнению, представитель Пол Бреннер был назначен генерал-губернатором в Ираке. Одним из первых его решений было запретить партию "Баас" и все структуры, которые были связаны с партией. Это была правящая партия. Все вооруженные силы, спецслужбы, их руководители, офицеры были членами этой партии. Их выгнали с работы", - рассказал министр.
Он напомнил, что тогда исламисты, которые тогда хотели создать террористическую организацию, с радостью приняли этих офицеров в свои ряды.
"Они (офицеры - ред.) обеспечивали серьезную военную эффективность "Исламского государства"*. Это прямое "детище" американской агрессивной политики", - заключил Лавров.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
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В миреРоссияИракСергей ЛавровИсламское государство*
 
 
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