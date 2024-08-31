Международная коалиция против ИГ* должна скоро покинуть Ирак, заявил Лавров
Лавров: международная коалиция против ИГ должна покинуть Ирак в ближайшее время
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Международная коалиция против запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*, ИГИЛ*) должна в ближайшем времени покинуть территорию Ирака, о чем неоднократно просили власти этой страны, считает глава МИД России Сергей Лавров.
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"Иракский парламент и правительство неоднократно принимали решение о необходимости для международной "антиигиловской" коалиции покинуть территорию Республики Ирак... Думаю, это должно произойти в ближайшее время", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT.
По словам министра, Вашингтон заявляет, что еще "подумает" над выходом коалиции, но иракцы твердо говорят, что это их земля.
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"Благодарят" за всё, что те сделали, включая создание ИГИЛ*, ради борьбы с которой они хотят еще задержаться", - подчеркнул глава МИД РФ.
Лавров напомнил, что ИГ* появилась после того, как американцы в 2003 году вторглись в Ирак.
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"Тогда их самый опытный, по их мнению, представитель Пол Бреннер был назначен генерал-губернатором в Ираке. Одним из первых его решений было запретить партию "Баас" и все структуры, которые были связаны с партией. Это была правящая партия. Все вооруженные силы, спецслужбы, их руководители, офицеры были членами этой партии. Их выгнали с работы", - рассказал министр.
Он напомнил, что тогда исламисты, которые тогда хотели создать террористическую организацию, с радостью приняли этих офицеров в свои ряды.
"Они (офицеры - ред.) обеспечивали серьезную военную эффективность "Исламского государства"*. Это прямое "детище" американской агрессивной политики", - заключил Лавров.
* Террористическая группировка, запрещенная в России