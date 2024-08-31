https://ria.ru/20240831/lavrov-1969735008.html

Лавров рассказал о контактах России и Израиля по ситуации в Газе

Лавров рассказал о контактах России и Израиля по ситуации в Газе - РИА Новости, 31.08.2024

Лавров рассказал о контактах России и Израиля по ситуации в Газе

Министра обороны, министерства иностранных дел и советы безопасности России и Израиля находятся в контакте друг с другом в свете ситуации вокруг сектора Газа,... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T20:40

2024-08-31T20:40

2024-08-31T20:40

в мире

россия

израиль

ливан

сергей лавров

хамас

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Министра обороны, министерства иностранных дел и советы безопасности России и Израиля находятся в контакте друг с другом в свете ситуации вокруг сектора Газа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, попытки уничтожить палестинское движение ХАМАС в Газе - абсолютно бесперспективная линия. Нужно договариваться, поскольку ХАМАС, как отметил Лавров, является частью палестинского народа. "Находимся с израильскими коллегами в контакте по линии министерства иностранных дел, и по линии министерства обороны, и по линии советов безопасности двух стран. Пытаемся донести мысль о тупиковости попытки решить все силой без каких-либо альтернатив", - сказал глава Лавров в интервью телеканалу RT. Глава МИД РФ также отметил, что Ливан сейчас подвергается испытанию из-за кризиса в секторе Газа и на палестинских территориях, а "Хезболлах", солидаризируясь с палестинским народом, наносит беспокоящие удары по Израилю, но все это выверено и характеризуется небольшими масштабами.

https://ria.ru/20240830/smi-1969579663.html

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в мире, россия, израиль, ливан, сергей лавров, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году