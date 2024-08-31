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Лавров рассказал о контактах России и Израиля по ситуации в Газе - РИА Новости, 31.08.2024
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20:40 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/lavrov-1969735008.html
Лавров рассказал о контактах России и Израиля по ситуации в Газе
Лавров рассказал о контактах России и Израиля по ситуации в Газе - РИА Новости, 31.08.2024
Лавров рассказал о контактах России и Израиля по ситуации в Газе
Министра обороны, министерства иностранных дел и советы безопасности России и Израиля находятся в контакте друг с другом в свете ситуации вокруг сектора Газа,... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T20:40
2024-08-31T20:40
в мире
россия
израиль
ливан
сергей лавров
хамас
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Министра обороны, министерства иностранных дел и советы безопасности России и Израиля находятся в контакте друг с другом в свете ситуации вокруг сектора Газа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, попытки уничтожить палестинское движение ХАМАС в Газе - абсолютно бесперспективная линия. Нужно договариваться, поскольку ХАМАС, как отметил Лавров, является частью палестинского народа. "Находимся с израильскими коллегами в контакте по линии министерства иностранных дел, и по линии министерства обороны, и по линии советов безопасности двух стран. Пытаемся донести мысль о тупиковости попытки решить все силой без каких-либо альтернатив", - сказал глава Лавров в интервью телеканалу RT. Глава МИД РФ также отметил, что Ливан сейчас подвергается испытанию из-за кризиса в секторе Газа и на палестинских территориях, а "Хезболлах", солидаризируясь с палестинским народом, наносит беспокоящие удары по Израилю, но все это выверено и характеризуется небольшими масштабами.
https://ria.ru/20240830/smi-1969579663.html
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в мире, россия, израиль, ливан, сергей лавров, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Израиль, Ливан, Сергей Лавров, ХАМАС, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Лавров рассказал о контактах России и Израиля по ситуации в Газе

Лавров: Россия и Израиль находятся в контакте по ситуации вокруг сектора Газа

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Министра обороны, министерства иностранных дел и советы безопасности России и Израиля находятся в контакте друг с другом в свете ситуации вокруг сектора Газа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, попытки уничтожить палестинское движение ХАМАС в Газе - абсолютно бесперспективная линия. Нужно договариваться, поскольку ХАМАС, как отметил Лавров, является частью палестинского народа.
«
"Находимся с израильскими коллегами в контакте по линии министерства иностранных дел, и по линии министерства обороны, и по линии советов безопасности двух стран. Пытаемся донести мысль о тупиковости попытки решить все силой без каких-либо альтернатив", - сказал глава Лавров в интервью телеканалу RT.
Глава МИД РФ также отметил, что Ливан сейчас подвергается испытанию из-за кризиса в секторе Газа и на палестинских территориях, а "Хезболлах", солидаризируясь с палестинским народом, наносит беспокоящие удары по Израилю, но все это выверено и характеризуется небольшими масштабами.
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В миреРоссияИзраильЛиванСергей ЛавровХАМАСХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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