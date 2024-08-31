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Лавров оценил сроки встречи России, Ирана, Турции и Сирии - РИА Новости, 31.08.2024
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20:27 31.08.2024 (обновлено: 21:48 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/lavrov-1969733500.html
Лавров оценил сроки встречи России, Ирана, Турции и Сирии
Лавров оценил сроки встречи России, Ирана, Турции и Сирии - РИА Новости, 31.08.2024
Лавров оценил сроки встречи России, Ирана, Турции и Сирии
Встреча в формате РФ-Иран-Турция-Сирия по нормализации отношений Анкары и Дамаска состоится в обозримой перспективе, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T20:27
2024-08-31T21:48
в мире
россия
иран
турция
сергей лавров
башар асад
сирия
михаил богданов
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Встреча в формате РФ-Иран-Турция-Сирия по нормализации отношений Анкары и Дамаска состоится в обозримой перспективе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он напомнил, что стороны в 2023 году сумели провести встречу с участием оборонных ведомств, министерств иностранных дел и спецслужб, попытавшись обговорить условия, способные привести к нормализации отношений между Сирией и Турцией."Сейчас исходим из целесообразности готовить очередную встречу. Уверен, что она состоится в обозримой перспективе. Заинтересованы, чтобы наши партнеры в Дамаске и Анкаре нормализовали свои отношения", - сказал Лавров в интервью RT.Министр добавил, что теплые личные отношения между президентами Сирии и Турции Башаром Асадом и Тайипом Эрдоганом до 2010-2011 годов, то есть до начала "арабской весны", могут сыграть позитивную роль.По словам Лаврова, встреча РФ- Иран-Турция-Сирия была полезной, однако стороны не смогли договориться о том, как действовать дальше."Сирийское правительство считает, что для продолжения этого процесса необходимо четко решить порядок эвентуального вывода турецких контингентов из САР. Турки к этому готовы, но пока конкретные параметры не удается согласовать. Речь идет о возвращении беженцев, о необходимых для подавления террористической угрозы мерах, что сделает ненужным пребывание турецких контингентов. Все это в работе", - добавил министр.Лавров также выразил надежду на диалог с Дамаском сирийских курдов, на которых США, по словам министра, "пытались сделать ставку" в проекте создания Вашингтоном "квазигосударства" в Заевфратье и на юго-востоке Сирии.В последнее время появлялась информация о возможной встрече Асада и Эрдогана. Так, газета Hürriyet со ссылкой на источники сообщала, что такая встреча ожидалась в августе в Багдаде. Другие СМИ отмечали, что переговоры могут состояться в Москве. В начале августа замглавы МИД РФ Михаил Богданов отмечал, что российская сторона готова принять встречу.Главы МИД четырех стран провели встречу в Москве 10 мая 2023 года. По ее итогам министры распорядились подготовить проект дорожной карты по нормализации отношений между Турцией и Сирией. Однако позже президент Сирии Асад, выступая перед новым созывом Народного совета (парламента), заявил, что посредники в лице России, Ирана и Ирака предприняли искренние попытки примирения Сирии и Турции, однако по данной инициативе нет никакого прогресса.
https://ria.ru/20240825/asad-1968366362.html
https://ria.ru/20240831/turtsiya-1969639811.html
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в мире, россия, иран, турция, сергей лавров, башар асад, сирия, михаил богданов
В мире, Россия, Иран, Турция, Сергей Лавров, Башар Асад, Сирия, Михаил Богданов
Лавров оценил сроки встречи России, Ирана, Турции и Сирии

Лавров: Россия, Иран, Турция и Сирия проведут встречу в обозримой перспективе

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Встреча в формате РФ-Иран-Турция-Сирия по нормализации отношений Анкары и Дамаска состоится в обозримой перспективе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он напомнил, что стороны в 2023 году сумели провести встречу с участием оборонных ведомств, министерств иностранных дел и спецслужб, попытавшись обговорить условия, способные привести к нормализации отношений между Сирией и Турцией.
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
В вопросе сближения Дамаска и Анкары нет никакого прогресса, заявил Асад
25 августа, 15:22
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"Сейчас исходим из целесообразности готовить очередную встречу. Уверен, что она состоится в обозримой перспективе. Заинтересованы, чтобы наши партнеры в Дамаске и Анкаре нормализовали свои отношения", - сказал Лавров в интервью RT.
Министр добавил, что теплые личные отношения между президентами Сирии и Турции Башаром Асадом и Тайипом Эрдоганом до 2010-2011 годов, то есть до начала "арабской весны", могут сыграть позитивную роль.
По словам Лаврова, встреча РФ- Иран-Турция-Сирия была полезной, однако стороны не смогли договориться о том, как действовать дальше.
"Сирийское правительство считает, что для продолжения этого процесса необходимо четко решить порядок эвентуального вывода турецких контингентов из САР. Турки к этому готовы, но пока конкретные параметры не удается согласовать. Речь идет о возвращении беженцев, о необходимых для подавления террористической угрозы мерах, что сделает ненужным пребывание турецких контингентов. Все это в работе", - добавил министр.
Лавров также выразил надежду на диалог с Дамаском сирийских курдов, на которых США, по словам министра, "пытались сделать ставку" в проекте создания Вашингтоном "квазигосударства" в Заевфратье и на юго-востоке Сирии.
В последнее время появлялась информация о возможной встрече Асада и Эрдогана. Так, газета Hürriyet со ссылкой на источники сообщала, что такая встреча ожидалась в августе в Багдаде. Другие СМИ отмечали, что переговоры могут состояться в Москве. В начале августа замглавы МИД РФ Михаил Богданов отмечал, что российская сторона готова принять встречу.
Главы МИД четырех стран провели встречу в Москве 10 мая 2023 года. По ее итогам министры распорядились подготовить проект дорожной карты по нормализации отношений между Турцией и Сирией. Однако позже президент Сирии Асад, выступая перед новым созывом Народного совета (парламента), заявил, что посредники в лице России, Ирана и Ирака предприняли искренние попытки примирения Сирии и Турции, однако по данной инициативе нет никакого прогресса.
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В миреРоссияИранТурцияСергей ЛавровБашар АсадСирияМихаил Богданов
 
 
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